Demain à 20h, l'équipe nationale de football A' affrontera le Qatar en demi-finale de la Coupe arabe des nations FIFA-2021 à 20h. Dans cette rencontre, les protégés de Madjid Bougherra risquent d'être privés d'un atout majeur au stade d'Al Thumama, à savoir les supporters.

En effet, les billets pour cette rencontre ont été, tous, vendus et les ressortissants algériens au Qatar et ceux qui ont fait le déplacement d'un peu partout dans le monde ne trouvent pas le moyen de prendre place dans les gradins, demain.

Les organisateurs ont opté pour la formule «premier arrivé, premier servi», et les inconditionnels des Verts ne se sont pas pris à temps pour assurer leurs présences dans les gradins. Selon des sources, la Fédération algérienne de football aurait envoyé une demande officielle aux organisateurs pour avoir 50% des billets de l'affiche de demain, mais aucune réponse ne lui a été donnée jusqu'à l'heure. Prise par le temps, l'instance fédérale algérienne a formulé une nouvelle demande, cette fois-ci pour transférer la rencontre vers un stade plus grand. La FAF suggère que le match soit délocalisé du stade Al-Thumama, d'une capacité de 40 000 places, vers celui d'Al-Bait, d'une contenance de 60 000 places. Reste à savoir si la suggestion de la FAF pour régler cette crise de billetterie sera prise en considération.

Ceci, même si tout porte à croire que cette demande ne risque pas d'être acceptée par les organisateurs. Sur place, le président de la FAF, Charaf- Eddine Amara, et son premier vice-président, Yacine Benhamza, font des pieds et des mains afin de régler ce problème dans les meilleurs délais.

Faute de temps, la situation risque de rester en l'état. Les Qataris auront, donc, le soutien de leurs fans en grand nombre, contrairement aux Algériens. Mais cela dit, il s'agit d'un facteur important dans cette rencontre, certes, mais loin d'être déterminant, puisque le match se jouera, avant tout, sur le rectangle vert.