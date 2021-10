Les 25 joueurs algériens convoqués par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, en prévision des 2 rencontres des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022, face au Niger (groupe A), entameront leur court stage, aujourd'hui, au Centre technique de Sidi Moussa. D'ailleurs, des observateurs et surtout fans des Verts, habitués de certaines figures, constatent avec amertume, la non-convocation de l'attaquant du club français, l'OGC Nice, Andy Delort, qui affiche une superbe forme actuellement. Mieux encore, il vient d'être élu, meilleur joueur du club, du mois de septembre, à la suite du dernier sondage du club. D'autant que l'international algérien a été auteur de 2 buts et de 2 passes décisives, sans oublier qu'il a fait bénéficier son équipe d'un penalty depuis le début de cette nouvelle saison 2021-2022. Ceci dit, il faudrait donc attendre la prochaine conférence de presse de Belmadi, mercredi prochain, pour en savoir un peu plus sur ce choix. De plus, Belmadi n'a, également, pas convoqué plusieurs joueurs qui avaient participé, dernièrement, à la double confrontation contre Djibouti, en septembre dernier, entre autres, Rachid Ghezzal (Besiktas/Turquie), Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beerschot/Belgique) et Naoufel Khacef (Tondela FC/Portugal). Les raisons de cette non-convocation seront certainement expliquées par le coach, champion d'Afrique, lors de sa conférence de presse. Par contre, dans cette liste du sélectionneur des Verts, on notera, également la présence de 3 joueurs «cadres» de la sélection qui sont convoqués, en dépit du fait qu'ils sont actuellement blessés. Il s'agit, évidemment, de Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/Allemagne), Djamel Benlamri (Qatar SC/Qatar) et Islam Slimani (Lyon/France). La particularité de ses joueurs en qualités de blessés est qu'ils n'ont pas été alignés par leurs coachs respectifs, lors de la dernière rencontre de leur équipe. Et selon certains observateurs et spécialistes, surtout, on estime que si Belmadi a convoqué ces éléments, en dépit de leurs blessures, c'est qu'il aurait été réconforté par le staff médical pour pouvoir les récupérer, ne serait-ce que pour le match retour prévu le 12 du mois en cours au Seyni-Kountché de Niamey. En revanche, cette dernière liste du sélectionneur, Djamel Belmadi est, aussi, marquée par le retour de Youcef Atal (OGC Nice/France), Mohamed Farès (Genoa/Italie) et Abdel Jalil Medjdoub (Girondins de Bordeaux/France) en défense et Adam Ounas (Naples/Italie), en attaque. Il est utile de rappeler, au passage, que Medjdoub, qui est âgé de 24 ans, et formé à l'Olympique de Marseille, avait été convoqué pour la 1ère fois lors des 2 matchs amicaux des Verts contre le Nigeria (1-0) et le Mexique (2-2), en octobre 2020. Il a donc été absent chez les Verts depuis une année. Les Verts sont attendus en stage dès lundi prochain au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), pour préparer les matchs de la sélection algérienne qui accueillera son homologue nigérienne le vendredi 8 octobre (20h00) au stade MustaphaTchaker de Blida, avant de se rendre à Niamey pour la manche retour, le mardi 12 octobre (17h00) au stade Général Seyni-Kountché.

A rappeler enfin qu'à l'issue des 2 premières journées de qualifications, l'Algérie et le Burkina Faso occupent la tête du groupe A avec 4 points devant le Niger (3 pts). Djibouti ferme la marche (0 pt). Le 1er à l'issue de la phase de poules se qualifie pour le 3e et dernier tour (barrages).