La sélection nationale de football A' a entamé sa deuxième phase de préparation dans la ville de Fujaïrah aux Emirats arabes unis, dans le cadre de sa préparation pour le championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR) prévu en Algérie (13 janvier-4 février), a indiqué, hier, la Fédération algérienne de football (FAF). Après la première phase de son stage entamée jeudi dernier à Sharjah et ponctuée par un match amical remporté face à la Syrie (1-0), le sélectionneur national, Madjid Bougherra, voudrait bien conserver cette dynamique et préparer sereinement la prochaine sortie de ses protégés contre la Sierra Leone, samedi au Fujaïrah Club (16h00). Un terrain que les Verts ont foulé pour une séance d'entraînement mardi à 18h30. «J'ai la chance d'avoir des joueurs qui peuvent tous jouer, ça donne l'occasion à tout le monde d'engranger cette expérience de jouer ensemble, d'avoir des automatismes.

Il y a encore une marge de progression. Le plus important c'est d'être prêts le jour ‘'J''», a indiqué Bougherra dans un entretien diffusé lundi sur la chaîne officielle YouTube de la Fédération algérienne (FAF). Et d'enchaîner: «Je suis très satisfait de la prestation des joueurs, ils ont appliqué ce qu'on voulait faire sur le terrain. Il ne faut surtout pas s'enflammer. Nous allons continuer à travailler avec en ligne de mire le prochain match face à la Sierra Leone. Les joueurs veulent progresser, nous avons un groupe où tout le monde peut jouer.

Je suis très content de leur maturité.» Les camarades du gardien Rahmani ont eu droit à plusieurs ateliers techniques, des gammes spécifiques et des oppositions technico-tactiques. Le programme de la journée d'hier a compris des séances de renforcement musculaire, une séance d'entraînement et des soins.

Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique. Les joueurs du sélectionneur Madjid Bougherra entameront le tournoi le vendredi 13 janvier face à la Libye (17h00). Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.