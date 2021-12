La sélection algérienne de football A' défiera, ce soir, à partir de 20h00, la sélection nationale qatarie, au stade Al-Thumama, en demi-finale de la Coupe arabe des nations FIFA-2021. Forts de leur dernière victoire retentissante face au Maroc (2-2: 5-3 aux TAB), les joueurs du sélectionneur Madjid Bougherra sont décidés à battre cette équipe qatarie devant son propre public et aller en finale, le 18 du mois en cours, pour arracher le trophée que l'Algérie n'a jamais gagné depuis 9 éditions. Cette 10e serait donc peut-être la bonne pour que les «4 B», Belaïli, Benlamri, Bounedjah, Brahimi et leurs coéquipiers. En tout cas, le parcours des Verts incite vraiment à être optimiste. D'ailleurs, ils ont déjà réussi l'exploit d'atteindre le dernier carré de cette compétition arabe pour la 1ère fois de leur histoire en 3 participations. Lors de leur 1ère participation à cette compétition disputée en Jordanie en 1988, l'Algérie qui s'était présentée avec l'équipe universitaire, avait été éliminée dès le 1er tour, terminant 3e du groupe 2, derrière la Jordanie et la Syrie. Dix ans plus tard, l'Equipe nationale effectuait son retour sur la scène arabe, à l'occasion de la 7e édition au Qatar. Les Algériens avaient connu la même désillusion, en quittant le tournoi dès la phase de groupes. Et lors de cette 10e édition également au Qatar, qualifiés pour les quarts de finale, grâce à la 2e place décrochée dans le groupe D, derrière l'Egypte, au terme du classement de la règle du «fair-play» relatif au nombre de cartons. Face au Maroc, en quarts de finale disputé samedi à Doha, les coéquipiers de Yacine Brahimi ont tenu la dragée haute aux «Lions de l'Atlas», dont l'homogénéité et la cohésion constituent leur point fort, eux qui sont les doubles détenteurs du championnat d'Afrique des nations CHAN, réservé aux joueurs locaux, en 2018 et 2020. En face, ce soir, les Verts affronteront le Qatar, pays hôte, qui veut bien préserver sa bonne dynamique acquise depuis plusieurs années. Les champions d'Asie en titre, s'appuient sur plusieurs joueurs qui ont remporté, il y a 2 ans, la coupe d'Asie de l'AFC, 1er grand trophée international de leur histoire. Le meilleur buteur, Almoez Ali, le capitaine Hassan Al Haydos et le joueur de l'année 2019 de l'AFC, Akram Afif, sont tous présents. Sans oublier les deux Algériens naturalisés qataris, le défensif Boualem Khoukhi et le milieu défensif Karim Boudiaf. Ironie du sort, c'est le coach Belmadi qui a intégré ces deux joueurs, entre autres, au sein de la sélection qatarie, lorsqu'il en était le sélectionneur en 2014. Côté algérien, l'EN se présente avec un bel effectif avec, notamment dans ses rangs, Yacine Brahimi et Hillel Soudani, qui ont tous deux participé à la Coupe du monde de la FIFA 2014, ainsi que Baghdad Bounedjah, qui évolue en club au Qatar et avait été l'auteur du but victorieux de la coupe d'Afrique des nations 2019 et ce, sans oublier Youcef Belaïli, qui a fait sensation lors du match contre le Maroc avec l'inamovible gardien de but le «Raïs» M'bolhi... Les Algériens attendent donc un second exploit des Verts, ce soir après celui réalisé contre le Maroc,samedi dernier.