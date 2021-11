La sélection algérienne de football qui se trouve depuis lundi dernier au Caire, disputera ce vendredi à 14h son match contre Djibouti, rentrant dans le cadre de la 5e journée des qualifications du groupe «A» des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Sans minimiser de la valeur des joueurs djiboutiens, les Algériens estiment que ce match face à cette modeste sélection n'est qu'une formalité pour confirmer le statut de leader pour les Verts dans ce groupe où figurent également le Niger et le Burkina Faso. Ce dernier constitue d'ailleurs le principal rival des joueurs du sélectionneur Belmadi, compte tenu du fait que les deux autres adversaires sont d'ores et déjà éliminés. Belmadi et ses joueurs sont très contents de retrouver Le Caire où ils ont arraché leur titre continental en 2019 et comptent poursuivre dans cette dynamique des victoires où ils comptabilisent, jusqu'à présent, 31 matchs sans défaite. D'ailleurs pour ce match contre Djibouti, ainsi que pour le deuxième contre le Burkina Faso prévu le 16 du mois en cours au stade Tchaker de Blida, Belmadi a fait appel à 25 joueurs, dont le latéral droit Youcef Atal qui, finalement est out pour ces deux matchs. En effet, le défenseur de l'OGC Nice souffre d'une lésion musculaire contractée et a été remplacé par le défenseur de l'ES Sahel, Houcine Benayada. Ce dernier figurait dans la liste des joueurs locaux (A') de Majid Bougherra. En tout cas, et compte tenu du court temps séparant les deux matchs des Verts contre Djibouti et le Burkina Faso, Belmadi, devrait faire tourner son effectif en ménageant quelques joueurs cadres, ce vendredi, afin de les récupérer en très bonne forme lors de l'ultime match de ce groupe «A», contre le Burkina Faso qui est le match à ne pas rater pour les Verts, afin de se qualifier au barrage de ce Mondial en mars prochain. Et évoquant ce match contre Djibouti, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a déclaré lors de sa dernière conférence de presse: «Respecter Djibouti, c'est une question de professionnalisme. Pour autant, cette rencontre servira, évidemment, à préparer celle face au Burkina Faso vis-à-vis du temps de jeu, des cartons jaunes et des schémas tactiques.

On dit que le match de Djibouti ne compte pas, mais je considère les matchs, y compris amicaux, comme des matchs de préparation. Alors imaginez-vous une CAN! Ce n'est pas parce que la Coupe du monde est un objectif que nous jouerons la CAN avec beaucoup moins de motivation.», a précisé Belmadi. Donc Belmadi devrait mettre quelques joueurs cadres sur le banc avant d'affronter les Etalons du Burkina à l'image, peut-être, des 4 joueurs sous la menace d'une suspension et d'autres en manque de temps de jeu. Mais cela devrait se passer, sans pour autant, chambouler l'équipe et Belmadi a toujours insisté là-dessus. Il n'est pas question de faire des changements pour en faire. Tout est bien calculé par l'ensemble des staffs des Verts.