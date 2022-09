L'Équipe nationale algérienne de football des U17 s'est qualifiée aux demi-finales de la Coupe arabe des U17, après avoir battu l'équipe tunisienne aux tirs au but (3-1), (1-1, temps réglementaire), en quarts de finale disputé jeudi au stade Mohamed Bensaïd de Mostaganem. Les protégés de l'entraîneur Arezki Remmane ont eu vraiment beaucoup de difficultés à venir à bout de cette coriace sélection tunisienne, dans un match très disputé. Après une période d'observation entre les deux adversaires, les joueurs algériens ont pris le match en main en imposant leur jeu à une sélection tunisienne ayant débuté par une certaine prudence. Les joueurs tunisiens ont ainsi posé des problèmes à Badani et ses compatriotes en se contentant de défendre leur cage. Cette domination des Verts s'est finalement concrétisée par un but signé Mohamed Abdelmujib. Cela s'est passé exactement à la 28', lorsque Bidani a botté magistralement un corner que son coéquipier Abdelmujib s'est fait un plaisir d'ouvrir la marque d'une belle tête. Cette réalisation a poussé les Tunisiens à revoir leur stratégie de jeu à la défensive. Au cours de cette première mi-temps, le coach tunisien Kamel Saâda, a procédé au remplacement de son gardien de but, Houssem Bouhenni par Anes Khardani qui prend aussi le capitanat. Les Aiglons de Carthage ont effectué plusieurs tentatives pour niveler la marque durant ce premier half, en vain. Dans le temps additionnel de cette première partie du match, le virevoltant Anes Amdoni a effectué une passe lumineuse à son compatriote tunisien Rayan Rabia, mais le tir de ce dernier, est passé au-dessus de la cage du gardien de but algérien, Mathias Hammach, sociétaire du FC Montréal (Canada), très en verve. La première mi-temps est donc sifflée sur le score d'un but à zéro en faveur des Verts. De retour des vestiaires, les joueurs algériens s'empressent à ajouter un second but pour plus d'assurance et surtout pour se mettre à l'abri d'une éventuelle surprise. Mais, c'est finalement ce qu'il s'est vraiment passé puisqu'on jouait la 57e minute lorsque le joueur Akram Tabboubi a réussi à niveler la marque (57e). C'est d'ailleurs le premier but que les joueurs du coach Remmane ont encaissé depuis le début de la compétition. Ce but a été marqué par les Tunisiens, à la suite d'une erreur de la défense algérienne qui a montré une certaine fébrilité. Par la suite, le coach des Verts a procédé à des changements en incorporant plusieurs remplaçants à l'instar de Kassasi et Anatouf. Mais, cela n'a pas fait changer le résultat puisque l'arbitre de la rencontre a sifflé la fin des 90 minutes sur le score de parité d'un but partout. Et c'est donc la fatidique séance des tirs au but qui devrait départager les deux sélections. C'est là, que le gardien de but algérien, Mathias Hammache a étalé toute sa classe et sa vista en stoppant deux tirs tunisiens. Les Verts sont donc bien en demi-finale et s'approchent de la finale, où ils veulent vraiment remporter ce trophée, tant convoité. Mais, il va falloir d'abord passer les demi-finales. Et à ce propos, en demi-finale, prévue le 5 septembre à Sig, l'Équipe nationale affrontera, le vainqueur du match Irak-Arabie saoudite qui se déroulait, hier, au moment où on mettait sous presse à Mostaganem.