Le sélectionneur de l'Équipe nationale des U23, Noureddine Ould Ali, a regretté le manque d'efficacité de ses joueurs, lors de la défaite concédée mardi face au Japon (1-0), en match disputé au stade Parsemain à Fos-sur-Mer, comptant pour la 1ère journée (Gr.C) du 48e tournoi Maurice-Revello (ex-Tournoi de Toulon/ France). «Quand on ne marque pas et qu'on a encaissé un but gag, la conséquence de tout cela est qu'on perd le match. Cela n'empêche, mon équipe a développé un beau football et a dominé pratiquement le cours du jeu. La dernière touche nous a manqué et nous l'avons payé cash», a déploré le coach national, dans une déclaration accordée au site officiel de la FAF. L'unique but de la partie a été inscrit par Sota Kitano (55'). Les joueurs algériens ont manqué cruellement de lucidité devant les buts, en ratant plusieurs occasions de scorer. Il s'agit de la troisième participation de l'Algérie dans ce prestigieux tournoi, et la première depuis sa dernière apparition, il y a 38 ans. Les coéquipiers de Yassine Titraoui (Paradou AC) enchaîneront en défiant, demain, la Colombie (16h30), puis les Comores le lundi 6 juin (16h30). Outre l'Algérie, le Japon, les Comores, et la France - pays hôte et le plus titré dans l'histoire de ce tournoi (12 trophée) - huit autres pays prendront part à cette manifestation: le Ghana, l'Arabie saoudite, l'Argentine, la Colombie, l'Indonésie, le Panama, le Mexique, et le Venezuela. Les douze sélections ont été réparties en trois groupes de quatre, le premier de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième se qualifient pour les demi-finales.