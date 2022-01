Le mois de mars est un mois, comme ceux de novembre et juillet, celui des victoires. La fin du mois de mars 2022 est une période charnière dans la vie du football national! Ce sera une question de nos joueurs, qui seront prêts ou pas pour deux durs matchs en vue de décrocher une seule place au Qatar, deux durs matchs contre une équipe du Cameroun qui n'a rien d'un foudre de guerre. L'ultime round des matchs de barrage pour la qualification en Coupe du monde 2022 au Qatar, aura lieu en fin du mois de mars 2022, soit exactement dans un peu plus de 60 jours! C'est peu ou c'est trop pour se préparer aux deux joutes dont la seconde aura lieu dans le stade fétiche de Mustapha-Tchaker de Blida! L'adversaire, c'est connu, n'est que le Cameroun! Alors, là, il n'y a aucun calcul à faire! 2 et 2 font quatre! La CAN-2021 est finie pour les Algériens, depuis un bon bout de temps. Les problèmes qui ont fait que nos joueurs soient rentrés au pays un peu plus tôt que les autres, sont restés à Douala (Cameroun). L'objectif étant une qualif' méritée, et arracher une place parmi les meilleurs du monde, les moyens d'y parvenir commencent et s'arrêtent à une parfaite préparation. Laissons Amine Labdi, les pseudo menaces de mort à l'encontre d'Algériens, coupables d'être «Algériens», Charraf-Eddine Amara, et le fameux journaliste et ses ridicules fantasmes de «Google, le grand», les complots ourdis par on ne sait quelle puissance, l'arbitrage, la triche, la guigne, le grigri, la magie noire, les autres tours de passe-passe, l'humidité, le climat, l'état des terrains, pour ceux qui y croient! Le foot est et restera un jeu! Restons dans le jeu! Et laissons les bêtises aux idiots, aux seuls imbéciles! Il y a une revanche à prendre et elle à prendre contre nous-mêmes! Les larmes argentées du merveilleux jeune milieu de terrain, Ramiz-Larbi Zerrouki, contre la Côte d'Ivoire, ont dû sécher. Ils ne demandent qu'une quenotte soulageante, pour éloigner le spectre de la défaite, et reprendre la victoire finale aux Camerounais qui seront aussi déçus, que le reste des participants à la CAN, en se noyant dans leurs superstitions colorées! 1, 2, 3, viva l'Algérie! Tiens, cela fait un bon de temps que les Algériens n'ont pas repris en choeur, ce merveilleux et revigorant refrain national, et c'est le moment de le reprendre dès maintenant, histoire de se replonger dans le bain de la joie annoncée, d'une foule bigarrée qui entrera en transe, et ainsi fêter l'immense évènement, pas continental, mais planétaire! Pour ce faire, laissons Djamel Belmadi, le sélectionneur national, se préparer comme il aime bien le faire, loin des tamtams et des murmures des plateaux nuisibles, avec leurs bêtes suggestions, et autres exemples à la noix de coco. Les joueurs doivent savoir qu'ils auront des adversaires, et non des «frères», des «copains», ou des «voisins», qui nous font les yeux doux «d'occasion», pour s'éclater ensuite sur leurs chaînes, et déverser leur «amer» venin sur tout ce qui est algérien! Oublions les malentendus, les démissions, les renvois, les coups de pied quelque part, les propos de «masseuses de Hammams», les règlements de comptes, les idioties, et tournons -nous vers les Verts, les seuls qui méritent de la considération, car, finalement, si, à Allah ne plaise, en cas d'élimination, l'Algérie restera tout de même debout, même si elle perd un match et une qualification en Coupe du monde au Qatar, en 2022! Il suffira quand même de rester lucide et éveillé pour les prochaines grandes échéances internationales! C'est sain et sportif, non?