Les Qataris rentent d'emblée dans le match, la première occasion de but notable est celle d'Almoez Ali qui a tenté de prendre à défaut le gardien de but M'bolhi, mais la balle passe en dessous (12'). La défense algérienne est sous pression en début de partie. Les Verts tentent alors de calmer le jeu en conservant la balle en utilisant des passes courtes, préparant ainsi des attaques. Meziane s'échappe à droite et s'engouffre dans les 18 mètres avant d'effectuer une ouverture au deuxième poteau, mais Bounedjah est trop court pour reprendre une balle qui ne demandait qu'à entrer dans les filets (21'). Les Verts se réveillent et maitrisent la balle imposant ainsi leur jeu.

La meilleure occasion de but pour les Verts a été celle de Brahimi qui a hérité d'une balle en or transmise par Bounedjah, mais, face au gardien, Brahimi rate lamentablement le but (35'). Les Verts dominent bien le jeu et multiplient les rushs, mais sans pouvoir concrétiser.

Belaili donne vraiment du fil à retordre à la défense qatarie.

Bounedjah botte un coup franc et Benlamri a failli ouvrir la marque de la fesse (39').

Les Verts ont bien fini la première mi-temps, mais sans pouvoir ouvrir la marque par rapport aux différentes occasions qu'ils se sont procurées. La mi-temps est sifflée sur le score de parité de zéro à zéro.

Les Verts affichent leur détermination à ouvrir la marque dès le début de la seconde période avec ce tir en force de Brahimi qui passe légèrement au-dessus de la transversale (49'). Juste après, Bounedjah contrôle du pied droit avant d'enchainer par un tir en force, la balle est repoussée par la transversale, mais l'arbitre siffle hors-jeu (50'). Bounedjah fait un appel avant de recevoir une balle de Chetti, mais sa frappe passe légèrement à côté du montant gauche du gardien de but ‘Al Sheeb (53'). Les Verts dominent parfaitement les Qataris qui se défendent tant bien que mal. Corner de Benayada qui récupère la balle à 30 mètres des bois qataris, il tire et la balle est déviée de la tête par Benlamri qui trompe la vigilance du gardien de but Al Sheeb et c'est l'ouverture du score pour les joueurs du coach Bougherra (59'). Bounedjah se blesse au pied et quitte le terrain. Il est remplacé par Mehdi Taharat (67'). Les Verts reculent inexplicablement et les Qataris profitent pour assiéger la cage de M'bolhi. D''ailleurs, le gardien de but algérien a sorti une chaude balle de Khoukhi en la déviant en corner (70'). La défense algérienne est en difficulté, mais ne cède pas. Les Verts reprennent leur domination sans parvenir à doubler la mise. L'arbitre polonais Marciniak ajoute pas moins de 9 minutes de temps additionnel.

Muntari égalise pour le Qatar dans la 7e minute du temps additionnel. L'arbitre est poussé par les verts pour voir la Var. Et finalement l'arbitre désigne le rond central synonyme de validation du but. L'arbitre semble vouloir envoyer en finale le Qatar.

Les Qataris cherchent les prolongations. On jouait la 14è minute du temps additionnel et Brahimi hérite d'un penalty (90+14'). Belaïli botte le penalty, le gardien dévie la balle et le même Belaïli pousse la balle dans les filets marquant ainsi le deuxième but pour les Verts. Et c'est finalement après 18 minutes de temps additionnel que l'arbitre a sifflé la fin de la partie et l'Algérie est en finale. Les Verts rencontreront ainsi la Tunisie en finale samedi prochain à Doha.