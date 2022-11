Un penalty «imaginaire» pour les Suédois, un penalty au profit des Verts est refusé par l'arbitre et une expulsion de Bensebaïni, sont les faits saillants du match amical perdu par l'Algérie face à la Suède (0-2) en amical à Malmoe, samedi. Dominant le début de la partie, les Verts ont véritablement bousculé cette équipe suédoise, débutant son match avec trop de confiance. Ce qui, apparemment, n'aurait pas plu à l'arbitre norvégien de cette partie qui a, à plusieurs reprises, sifflé des «pénalités» contre ces joueurs du sélectionneur Belmadi, très à l'aise. L'attaquant Slimani aurait d'ailleurs pu changer le cours de ce début de partie, en ratant lamentablement une occasion dont il n'a pas l'habitude de passer à côté d'une telle opportunité (16'). Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Mahrez de rater son occasion sur un coup franc (28') qui est repoussé par le mur défensif suédois. On jouait la 35e minute du jeu, lorsque Bensebaïni, commet une seconde faute contre un joueur suédois et c'est la très bonne opportunité pour l'arbitre qui l'avait déjà averti pour l'expulser purement et simplement. Réduits à dix, les Verts reprennent petit à petit leur bonne prestation, mais voilà que Touba charge un joueur adverse et l'arbitre n'a pas hésité à désigner le point de penalty. Forsberg exécute la sentence et ouvre la marque (45'+1). Et c'est sur ce score d'un but à zéro en faveur de la sélection suédoise que la première mi-temps a été sifflée. De retour des vestiaires, une autre erreur fatale du même Touba qui commet une faute impardonnable en offrant l'occasion au joueur Claesson de doubler la mise au profit de son équipe (47'). Et bien que les Verts soient menés par deux buts d'écart, cela ne les a pas découragés, pour autant, en continuant à développer un jeu sur les côtés, dans la perspective de réduire la marque et pourquoi pas égaliser. Mais, la défense et le milieu de terrain du sélectionneur Jasper Andersson ont bien tenu devant les rushs de Mahrez et ses coéquipiers. À noter surtout, que la rentrée de Leris (55'), Amoura, surtout (66') et Benrahma (77'), n'ont pas pu permettre aux Algériens de marquer le moindre but durant cette deuxième mi-temps où ils n'ont pas baissé les bras. Et c'est ainsi que la sélection algérienne enregistre sa première défaite, elle qui restait, jusque-là, imbattable après 5 matchs disputés. Première défaite des Verts cette année, et c'est paradoxalement, une bonne chose pour Belmadi et ses joueurs afin de se remobiliser pour la prochaine échéance qui est beaucoup plus importante et qui est prévue en mars prochain. En effet, les Verts doivent disputer une double confrontation face à la sélection nigérienne pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025. Il est important de noter également qu'au vu de la prestation des Verts dans ce match hors du pays, Belmadi doit revoir ses stratégies et la meilleure manière d'effectuer des changements au sein de son «onze» afin d'être plus réaliste sur le terrain et surtout sur le plan offensif. Mais, cela n'exclue, toutefois pas, le fait de revoir cette ligne défensive qui ne rassure malheureusement pas du tout, car, faut-il faire remarquer aussi que c'est grâce au gardien de but M'bolhi que l'Algérie n'a pas été sévèrement battue par des Suédois plus entreprenants. Cette rencontre amicale est donc une bonne leçon de réalisme dictée par la Suède devant une équipe algérienne méconnaissable...