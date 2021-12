C'est le compte à rebours pour l'équipe nationale algérienne de football, avant son entrée en lice en coupe d'Afrique des nations CAN-2021 au Cameroun. Dans ce tournoi, les protégés de Djamel Belmadi seront appelés à défendre leur acquis de 2019. Pour cela, rien n'est laissé au hasard et une feuille de route a été mise en place depuis quelque temps déjà. Le dernier cycle de préparation pour les coéquipiers du portier Raïs M'Bolhi sera entamé, lundi prochain, jour du regroupement des joueurs à Paris pour s'envoler, ensuite, à Doha (Qatar), à bord d'un vol spécial en vue du stage pré compétitif, ultime étape préparatoire avant le rendez-vous continental. «Du coup, il n'y aura pas de stage pour le premier contingent des joueurs, composé, notamment de l'ailier gauche Youcef Belaïli (sans club depuis la résiliation de son contrat avec le Qatar SC) ou du défenseur Abdelkader Bedrane (ES Tunis), revenus dimanche soir de Doha avec le trophée de la Coupe arabe de FIFA-2021, en compagnie de l'EN A'», rapporte l'agence APS, citant la Fédération algérienne de football (FAF). Une fois au Qatar, le groupe sera complété par l'arrivée des joueurs évoluant dans les championnats des pays du Golfe. Une fois sur place, faut-il le rappeler, les Verts disputeront deux joutes amicales face à la Gambie, le 1er janvier, et le Ghana le 5 janvier du même mois. Au lendemain de cette dernière rencontre, la délégation algérienne s'envolera en direction de Douala pour la CAN, où elle rencontrera dans le Groupe E du premier tour Sierra Leone le 11 janvier (14h), la Guinée équatoriale le 16 janvier (20h), et, enfin, la Côte d'Ivoire, le 20 janvier (17h). Concernant la liste des joueurs retenus, il est somme toute logique qu'elle ne connaîtra pas de changements, puisque le staff technique prône la stabilité pour une équipe qui reste invincible depuis plus de 30 matchs déjà. Selon des sources, deux joueurs seulement devraient renforcer cette équipe, et qui faisaient partie de l'EN A', sacrée Championne arabe, la semaine dernière. Il s'agit, selon les mêmes sources, du latéral gauche, Lyes Chetti, ainsi que le meilleur joueur du tournoi arabe, Yacine Brahimi. Durant la dernière Coupe arabe des nations, remportée au Qatar par l'équipe nationale algérienne conduite par Madjid Bougherra, plusieurs joueurs se sont affirmés, et l'on parlait, ici et là, de leur éventuelle sélection par Belmadi. L'on citera, entre autres, le défenseur central, Mohamed Amine Tougaï, et le milieu de terrain, Sofiane Bendebka. Mais selon toute vraisemblance, ces éléments ne figurent pas, à l'heure actuelle, sur les plans de Belmadi, lequel devrait rendre publique sa liste élargie, samedi prochain.

Ghorbal en tête des arbitres algériens retenus

La Confédération africaine de football (CAF) a retenu 63 arbitres pour officier, lors de la prochaine CAN TotalEnergies, qui se tiendra au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, parmi eux figurent cinq Algériens. Il s'agit de Mustapha Ghorbal comme arbitre-directeur. Deux arbitres-assistants ont été retenus. Il s'agit de Mokrane Gourari et Abdelhak Etchiali. Pour la Video-assist-referes, la CAF a sélectionné Lahlou Benbraham et Mehdi Abid-Charef. Le directeur de l'arbitrage de cette instance, le Sud-Africain, Eddy Maillet, a expliqué dans un communiqué, la CAF que «les officiels de match ont été sélectionnés en fonction de leur expérience, de leurs compétences et de leur forme actuelle».