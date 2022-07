La sélection algérienne de handball (messieurs) a mal entamé la 25e coupe d'Afrique des nations CAN-2022 de handball au Caire (11-18 juillet) en se faisant battre largement par la Guinée (22-28),

mi-temps (14-10) en match comptant pour la 2e journée (Groupe B) de la phase de poules de la compétition. Jetant toutes leurs forces dans la bataille, les Berkous, Hellal, Arib et autre Rahim ont buté sur une solide défense guinéenne et son excellent gardien, auteur de plusieurs arrêts décisifs avant de terminer la rencontre sur un passif de six buts (22-28). À la faveur de ce succès, le second après le premier contre le Gabon (35-22) lundi lors de la première journée, la Guinée termine en tête du groupe B avec quatre points et valide ainsi son billet pour les quarts de finale.