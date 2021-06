L'Equipe nationale de football s'est imposée face à son homologue tunisienne (2-0), en match amical préparatoire, disputé vendredi soir au stade Hamadi-Agrebi de Radès (Tunis), en vue du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. La sélection algérienne a, donc, clôturé ses trois matchs avec trois victoires consécutives, puisque après ses deux succès réalisés les 3 et 6 juin face respectivement à la Mauritanie (4-1) et le Mali (1-0), au stade Mustapha-Tchaker de Blida, la sélection algérienne, très bien drivée par Djamel Belmadi et son staff a battu les Aigles de Carthage chez eux à Tunis (2-0). Ces rencon-tres amicales s'inscrivent dans le cadre de la préparation des Verts en prévision du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022, prévu en septembre prochain. Sur le terrain, les Verts ont procédé par une très forte pression sur les joueurs tunisiens afin d'une part, récupérer les balles dès leurs pertes et d'autre part, empêcher les joueurs adverses de développer leur jeu. Encore faut-il noter que le coach tunisien, Moundher Kebaïer a opté par prudence face aux champions d'Afrique en titre, par une tactique plutôt défensive. D'emblée les Verts affichent, comme à l'accoutumée, leur détermination à marquer et ainsi prendre de l'avance pour assurer une victoire. C'est ainsi que Bounedjah a concrétisé cette domination territoriale des Verts en ouvrant la marque à la 18e minute du jeu. Belaïli remet une balle de la tête à Bounedjah qui, libre de tout marquage en pleine surface, n'a trouvé aucune difficulté à catapulter la balle au fond des filets de l'infortuné gardien de but tunisien, Hassen. Beounedjah inscrit ainsi son 19e but avec la sélection nationale. Moins de 10 minutes plus tard, les Verts ajoutent un second but, signé par l'inévitable capitaine des Verts, Ryad Mahrez. Feghouli pique plein axe vers la cage du gardien de but tunisien avant d'être fauché juste avant sa rentrée dans le rectangle des 18 mètres. L'arbitre égyptien Mohamed Maarouf siffle un coup franc. Mahrez l'exécute magistralement, faisant même rappeler son fameux but inscrit face aux Nigérians en demi-finale de la dernière CAN en Egypte et les mènent alors 2 buts à zéro. Mahrez signe ainsi son 21e but en sélection. Les Tunisiens confirment ainsi qu'ils sont face à une bien meilleure sélection que la leur dans la mesure où les joueurs du coach Kebaïer n'ont pas du tout sollicité le gardien de but algérien Raïs M'bolhi. Les Verts poursuivent alors leur pression outrageusement, sans concrétiser d'autres buts et c'est sur ce score de 2 buts à zéro que s'est terminée cette première mi-temps. Au retour des vestiaires, la Tunisie est revenue avec des intentions offensives, avec l'entrée en jeu de Rafia et Maâloul.

Deux changements tactiques de la part du coach tunisien Mondher Kebaïer, qui ont permis aux Tunisiens de prendre le contrôle du match, mais sans pour autant concrétiser les occasions procurées. Les Algériens, ont alors opté par leur jeu du contre, sans toutefois parvenir à corser l'addition.

À noter que l'arbitre du match a expulsé Guedioura. La Tunisie concède sa première défaite depuis le 10 septembre 2019. Les Aigles de Carthage, difficiles vainqueurs, hier, face à la RD Congo (1-0), boucleront leur préparation mardi 15 juin face au Mali à Radès.