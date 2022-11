Les joueurs de la sélection algérienne de football des joueurs locaux et leur staff technique, dirigé par Madjid Bougherra, sont concentrés sur la préparation du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR) en Algérie, du 13 janvier au 4 février 2023. Après avoir clôturé mercredi un stage effectué à Tabarka (Tunisie), ponctué par deux matchs amicaux face au Mali (4-0) et au Niger (2-0), les joueurs algériens s'apprêtent à effectuer un autre stage du 10 au 26 novembre en cours aux Emirats arabes unis, avec au menu deux tests amicaux face à la Syrie et au Koweït, et un troisième match contre une sélection africaine qui reste à désigner. Lors de leur dernier match amical, disputé mercredi dernier, les joueurs de la sélection algérienne A', sous la houlette de Bougherra, se sont imposés face à leur homologue nigérienne (2-0). Cette joute amicale s'est jouée sur la pelouse du centre La Cigale de Tabarka en Tunisie. Très motivés, les Algériens ont ouvert la marque par un but signé Fethi Tahar (2'). Bien que les Verts aient bien dominé leurs vis-à-vis, ils ont, toutefois, péché par manque de réalisme à l'approche des buts nigériens, ratant plusieurs occasions de doubler la mise durant la première mi-temps. Soufiane Bayazid et ses compatriotes ont poursuivi leur domination en seconde mi-temps, mais ont dû cravacher dur pour doubler la mise dans le temps additionnel (90e+2). Et c'est d'ailleurs Chouaïb Debbih qui a corsé l'addition en inscrivant ce deuxième but à la (90e+2). Bougherra et ses joueurs ont ainsi enregistré leur deuxième victoire en amical, puisque lors du premier test amical disputé samedi au même lieu, les Verts ont dominé largement leurs homologues maliens (4-0). Les buts algériens ont été inscrits par Meziane (39e), Mahious (49e), Djahnit (69e) et Kendouci (84e). Ces victoires montrent, si besoin, la progression des joueurs de Bougherra qui ont débuté la saison en septembre dernier avec un rencontre bien solide face à la sélection «A» du Nigeria (2-2). C'est ainsi que Bougherra et son staff ont pu voir l'ensemble des joueurs pour n'en choisir finalement que les plus en forme pour leur participation au CHAN qu'organise notre pays au début de l'année prochaine. Saisissant cette occasion, le sélectionneur de l'Équipe nationale de football A', a appelé ses éléments à éviter les blessures, tout en faisant preuve de «professionnalisme en dehors du terrain», à l'approche de cette compétition continentale. «J'ai un message aux joueurs: je leur demande de continuer à travailler, prenez soin de vous, on arrive dans une période très difficile, ils ont enchaîné beaucoup de matchs, il faut éviter les blessures, être professionnel en dehors du terrain. Il faut que les joueurs soient prêts le jour du CHAN, qu'ils ne soient pas en sur-régime. Il faut qu'on soit tous solidaires, parce que l'intérêt du CHAN, c'est l'intérêt du pays», a indiqué Bougherra dans un entretien publié jeudi sur le site officiel de la Fédération algérienne (FAF). Outre l'efficacité offensive pendant ces deux matchs tests avec 6 buts marqués, la défense algérienne a montré sa solidité avec 0 but encaissé. «On n'a pas été trop inquiété. Tactiquement, tout le monde faisait des efforts, c'est quelque chose qu'il faut garder, c'est la clé du succès. Les joueurs sont très généreux, c'est un plaisir d'être avec eux à chaque stage, ils ont envie de progresser. L'enchaînement des victoires montre qu'il y a du sérieux, que les joueurs sont en train de progresser», s'est-il félicité. Et d'enchaîner: «Il ne faut pas s'enflammer, ces matchs-là sont déjà derrière nous. Maintenant, nous allons repartir sur un nouveau stage, avec une envie de progresser et gagner les futures rencontres. Il faut qu'on soit en mode compétiteurs à chaque match, c'est ce qu'on essaye d'inculquer aux joueurs à chaque fois.» D'ailleurs, le staff technique des Verts avec à sa tête Madjid Bougherra devra stabiliser son équipe et déterminer son «onze» lors du prochain stage prévu aux Emirats arabes unis, durant la période allant du 10 au 26 novembre en cours. Ceci se passe avant un autre stage prévu en décembre prochain avant d'aborder le CHAN en janvier. En effet, lors de ce CHAN prévu du 14 janvier au 3 février 2023, l'Algérie évoluera dans le groupe «A», domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie, et du Mozambique. Les Verts entameront la compétition le vendredi 13 janvier face à la Libye (17h00). Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Enfin à rappeler que les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.