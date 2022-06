L'équipe nationale de football a bien entamé sa campagne de qualification pour la phase finale de la CAN-2023 prévue en Côte d'Ivoire, en battant, samedi dernier au stade du 5-Juillet, l'Ouganda (2-0). Il faut dire qu'on n'a vraiment pas senti l'absence du capitaine Riad Mahrez, blessé, avec la présence du nouveau capitaine de la soirée, Slimani, Ghezzal et surtout un Belaïli des grands jours, sans oublier le gardien de but Zeghba. Les Verts ont été gênés par la pression des joueurs ougandais qui empêchaient les coéquipiers de Belmadi de bien développer leur jeu. Malgré cela, les Algériens se sont créé quelques occasions de but sans pour autant parvenir à mettre la balle au fond des filets.

Et ce n'est qu'à la 28e minute qu'intervient l'ouverture du score pour les Algériens. Belaïli botte un coup franc au second poteau, Slimani reprend de la tête mais la balle s'écrase sur la transversale et tombe sur la poitrine de Mandi qui ne fait qu'accompagner le cuir au fond des filets ougandais. Les Ougandais réagissent et obtiennent même un penalty. Miya frappe fort au milieu à ras de terre mais Zeghba écarte le ballon des pieds sauvant admirablement sa cage (32').

Les Verts terminent ainsi cette première mi-temps en leur faveur sur le score étriqué d'un but à zéro. De retour des vestiaires, les Ougandais se lancent dans la surface algérienne, dans l'espoir d'égaliser, mais Mandi et ses compatriotes empêchent toute tentative de scorer pour les visiteurs. On jouait la 80e minute du jeu, lorsque Belaïli, se lance à gauche, en effectuant un slalom avant de passer en revue 4 joueurs ougandais avant de décroiser sa frappe qui frôle le poteau du gardien ougandais avant de mourir au fond des filets. C'est le deuxième but de l'Algérie. Le match est plié, Belmadi et tous les Algériens respirent mieux avec une telle différence de buts, surtout que les Verts on bien géré la suite de la partie qu'ils ont terminée sur ce score justement de 2 buts à zéro. À noter, au passage, que dans l'autre match de ce groupe, plus tôt dans la journée, le Niger et la Tanzanie se sont neutralisés (1-1). À l'issue de cette première journée, l'Algérie occupe la première place du groupe avec un total de 3 points, devant le Niger et la Tanzanie, codeuxièmes avec un total d'un point chacun, alors que l'Ouganda ferme la marche avec zéro point.

Cette première victoire des joueurs de Belmadi leur permet de se relancer dans la campagne continentale, surtout après leur double élimination de la CAN 2022 et de la Coupe du monde 2022. Ainsi, les Verts devront donc se préparer pour un long voyage à Dar Es-Salam pour rencontrer la Tanzanie, mercredi prochain, pour le compte de la deuxième journée de ces qualifications.