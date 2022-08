L'Équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17), a entamé mercredi un stage préparatoire à l'hôtel Amsterdam de Rouiba (est d'Alger), en vue de la Coupe arabe 2022 de la catégorie, prévue du 23 août au 8 septembre à Oran, rapporte la Fédération algérienne (FAF) jeudi sur son site officiel.

En prévision de ce stage, qui s'étalera jusqu'au 10 août, le sélectionneur national Arezki Remmane a fait appel à 24 joueurs, dont quatre évoluant à l'étranger. Ce sera «l'ultime présélection» en vue du rendez-vous arabe, précise la FAF. «Les cadets algériens alternent entre la préparation physique à la salle de musculation de l'hôtel et l'aspect technico-tactique sur le terrain. Ce stage sera ponctué par deux matchs amicaux, le premier aura lieu le vendredi 5 août face à l'équipe de l'ACA Yakourene, le second se jouera le mardi 9 août face à l'Académie du PAC», souligne l'instance fédérale. À l'issue de ce stage, l'équipe rejoindra par la suite Oran pour un dernier stage avant le début de la compétition prévue pour le 23 août. Pour rappel, l'Algérie évoluera dans le groupe A, en compagnie de la Palestine, des Emirats arabes unis et du Soudan. Les rencontres de l'Algérie se disputeront au stade de Sig.

Liste des 24 joueurs convoqués

Gardiens

Hamadi Tarek (Académie FAF), Bouteldja Mehdi (Académie FAF), Hammache

Mastias (CF Montréal/ Canada), Yaâkoubi Nadir (ACA/FAF).

Joueurs de champ

Sata Abdelouahab (ES Sétif), Fadi Benabdelkader (ACA/FAF), Badani Younès

(PAC), Rami Bouaouiche (ACA/FAF), Ziad Nemer (ACA/FAF), Faiz Amem

(ACA/FAF), Abdelhak Benidder (PAC), Anes Abed (ACA/FAF), Idriss Mesahel

(ACA/FAF), Abdelmalik Kahlouchi (PAC), Youcef Belkaid (PAC), Youcef Amrani

(ACA/FAF), Mohamed Abdelmoudjib (Arena Alicante/Espagne), Issam Yazid

(CRB), Fethi Kessassi (GCM), Yakoub Gassi (ACA/FAF), Meslem Anatouf

(ACA/FAF), Chouli Tarek (CD Castellan/Espagne), Guergour Chafai (PAC),

Ahmed Salah Ziad (Zamalek/ Égypte). (APS)