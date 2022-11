La sélection algérienne des joueurs locaux, drivée par Madjid Bougherra, aura la tâche de représenter l'Algérie lors du championnat d'Afrique de cette catégorie de joueurs qui sera d'ailleurs disputée dans notre pays, à savoir le CHAN - Algérie 2022, reporté à 2023, et prévu du 13 janvier au 4 février 2023. Il est donc tout à fait évident, que l'objectif de notre sélection est de remporter cette compétition continentale, surtout qu'elle sera organisée sur nos propres terrains. Et pour bien préparer ce tournoi africain, le sélectionneur des A' a décidé d'effectuer un stage aux Emirats arabes unis. Durant ce séjour, les Verts disputeront trois matchs amicaux. Et la première remarque des fans de cette sélection est de savoir pourquoi Bougherra prépare-t-il ce tournoi hors du pays.? D'habitude, on prépare les tournois prévus hors du pays, en choisissant un pays qui a le même environnement que la nation contre laquelle on joue, pour se déplacer et se préparer. C'est la deuxième fois que cela se produit. La première fois, c'était lorsque Bougherra avait effectué une première préparation avec cette nationale A' de football, composée de joueurs locaux, à Tabarka (Tunisie) du 26 octobre au 3 novembre. Le sélectionneur des locaux, Madjid Bougherra a annoncé, via le site officiel de la Fédération algérienne de football (FAF) une liste de 25 joueurs pour ce stage aux Emirats arabes unis. On remarque bien que dans cette liste préparée depuis le premier trimestre de l'année, le coach des A' a notamment convoqué 8 joueurs du CR Belouizdad à savoir, Guendouz, Belkhiter, Laouafi, Keddad, Draoui, Mrezigue, Bakir et le jeune international U23 Belkhir, et autant de l'USM Alger, à savoir Benbot, Redouani, Belaïd, Baouche, Djahnit, Chita, Meziane et Mahious. Durant leur séjour aux Emirats arabes unis, les Verts disputeront trois matchs amicaux, avec d'abord une première rencontre face à la Syrie, programmée pour le dimanche 13 novembre, au Sharjah Football Stadium (19h30, algérienne). Par la suite, les joueurs de notre sélection A', joueront leur deuxième match amical face à la Sierra Leone, sous réserve d'officialisation de cette rencontre, comme le précise si bien, le communiqué de la FAF, sur le sujet et ce pour le samedi 19 novembre, au Fujairah Club Stadium (19h00). Enfin, le dernier test amical de la sélection A', sera effectué face au Koweït le vendredi 25 novembre, au Dubai Police Stadium (19h00). Par ailleurs, et pour revenir au CHAN, il y a lieu de noter que lors du tirage au sort du CHAN 2022, effectué le 1er octobre dernier, à l'opéra d'Alger, l'Algérie figure dans le groupe «A» avec notamment la Libye, un ancien vainqueur de l'épreuve (2014), ainsi que l'Éthiopie et le Mozambique.