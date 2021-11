L'Equipe nationale de football A', composée essentiellement de joueurs locaux, sera en stage à partir, d'aujourd'hui, à Dubai en vue de sa participation à la Coupe arabe FIFA 2021, prévue au Qatar du 30 novembre au 18 décembre prochain. La liste des joueurs devait être publiée, hier, car Bougherra a justifié le retard de sa publication, par le fait qu'il devrait voir des joueurs lors de la 3e journée du championnat pour s'assurer de la disponibilité et surtout de la bonne forme des éléments qu'il choisira pour ce stage qui s'étalera jusqu'au 16 du mois en cours. Ce sera le 4e stage depuis la nomination de Bougherra à la tête de la sélection A', après ceux organisés en juin, août, et octobre, ponctués par des matchs amicaux face au Liberia à Oran (5-1), la Syrie (2-1) et le Burundi (3-0) à Doha, et récemment devant le Bénin à Alger (3-1). En marge de ce stage, la sélection algérienne des joueurs locaux affrontera en amical la Nouvelle-Zélande. Le staff technique algérien s'est envolé, hier, en direction de Dubai, alors que les joueurs évoluant en Ligue 1, se rendront aux Emirats aujourd'hui, soit au lendemain du déroulement des rencontres de la 3e journée du championnat. Lors de ce stage, les coéquipiers d'Abderrahim Deghmoum (ES Sétif) devaient également affronter la Palestine, mais cette dernière s'est désistée. Un adversaire, qui reste à désigner, devrait constituer le second sparring-partner de l'Algérie à Dubai. Par ailleurs, il est important de signaler que cette équipe algérienne A' devrait effectuer un stage pré compétitif à Doha à partir du 24 novembre, soit quelques jours avant son entrée en lice en Coupe arabe, mercredi 1er décembre face au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00 algériennes). Par la suite, les Algériens enchaîneront contre le Liban, samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h00), puis l'Egypte, mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub (20h00). Dans une déclaration sur le site de la FAF, Bougherra a fait savoir que cette compétition sera la meilleure occasion pour son équipe afin d'être prête pour le CHAN 2023, qui constitue son objectif majeur. «Dans cette compétition, le Coupe arabe, on ne parle pas, à vrai dire, de l'Equipe A', puisque celle-ci sera renforcée par des joueurs évoluant en Tunisie, au Qatar et en Arabie saoudite. Nous voulons préparer le maximum de joueurs pour qu'ils puissent rejoindre l'équipe première. J'ai longuement discuté de cela avec Belmadi et nous sommes sur la même longueur d'onde», a fait savoir «Magic».