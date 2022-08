L'équipe algérienne des U18 «garçons» de volleyball entamera vendredi un stage de préparation au centre national des jeunes talents de Chlef, et qui s'étalera jusqu'au 25 août, a annoncé l'instance fédérale sur sa page Facebook. «Dans le cadre de la préparation de notre équipe nationale des U19 au Championnat d'Afrique des nations prévu à Casablanca (Maroc), du 1 au 12 septembre, les verts entameront leur 4e regroupement de préparation», a écrit la même source. Ce regroupement qui se déroulera sous la conduite de l'entraîneur national Radji Malek et son adjoint Akachat Fodil, verra la présence de 14 joueurs nés entre 2005 et 2006.

Liste des joueurs convoqués

Mohamed Ahme Yacine Sebih (CRBC), Abdelatif Ouchene (POC), Billal Kasmi (POC), Abderhamane Tebbal (POC), Nour Islem Boumezber (OMK), Abderhmane Kantour (OMK), Abderzzak Louahdi (ASOR), Ishak Hadjez (IRBEK), Chaker Ramram (USMJ), Dia Eddine Latreche (ASJK), Hamza Khalil (ASCA), Mouhcene Doukhi (ASAA), Ala Eddine Aridj (MSN), Mohamed Zelazel (CRBC).(APS)