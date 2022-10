La sélection algérienne de football des moins de 23 ans, drivée par Noureddine Ould Ali, prépare sa prochaine double confrontation face à la République démocratique du Congo, pour le compte du dernier tour des éliminatoires de la CAN 2023 prévue au Maroc. Le match aller est prévue le 23 octobre alors que la rencontre retour est fixée au 29 du même mois. Pour bien préparer cette double rencontre, le staff technique des Verts a entamé, samedi dernier, un stage au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa qui s'achèvera demain. Durant ce stage, les protégés de sélectionneur Ould Ali auront à disputer une rencontre amicale, aujourd'hui, face à l'équipe du Paradou AC, au stade Omar Benrabah de Dar El Beïda. Ainsi, les joueurs algériens se préparent activement pour ce déplacement au Congo d'où ils comptent revenir avec un bon résultat leur permettant de disputer plus à l'aise le match retour décisif programmé au stade du 8- Mai 45 de Sétif. Pour se faire, point d'insister sur les capacités psychologiques de Ould Ali pour motiver les « jeunots» pour multiplier les efforts et surtout représenter dignement le pays. Aussi, le coach Ould Ali et son staff doivent profiter de cette rencontre amicale face à la coriace formation «académique» du Paradou, pour choisir le «onze» rentrant lors du match aller face à la RD Congo au Stade-des-martyrs de Kinshasa. L'objectif de cette double confrontation est d'arracher leur billet qualificatif aux prochains Jeux olympiques de 2024, prévus à Paris (France). D'autant que la RD Congo a validé son billet contre l'Éthiopie, en s'imposant par la plus petite des marge (1-0) à Kinshasa après avoir arracher le nul (0-0) Addis-Abeba. Rappelons que l'Algérie a déjà croisé le fer avec la RD Congo, lors des éliminatoires de la précédente CAN U23, avec la génération Zorgane, Boudaoui et Tougaï. Malgré un nul 1-1 à l'aller, les Fennecs de Ludovic Batelli s'étaient inclinés 1-0 au retour à Sétif face aux Blacks Meteors, concédant ainsi une élimination douloureuse pour la phase finale de la CAN 2019 en Égypte et donc pour les JO de Tokyo 2020. Après une participation honorable au tournoi Maurice Revello (France) puis un tournoi assez décevant aux Jeux de la solidarité islamique à Konya (France), le sélectionneur Ould Ali s'est montré confiant: «En Afrique il n'y a plus d'équipes faciles ou difficiles.

Ce qui importe c'est qu'on doit tout faire pour avoir une équipe compétitive et capable d'affronter n'importe quel adversaire. Nous devons disposer de cette capacité à aller défier toutes les conditions dans le continent. À notre prochain regroupement, on travaillera sur ces objectifs.» À noter que la phase finale de la CAN 2023 regroupera 8 équipes. Les deux finalistes ainsi que le troisième de la phase finale de la CAN 2023 des U23 décrochent leurs tickets pour le tournoi masculin de football des Jeux olympiques.

À rappeler qu'un total de 38 nations sont engagées dans ces éliminatoires africaines, a indiqué la CAF sur son site officiel, précisant que le Maroc est automatiquement qualifié pour la CAN U23 comme pays hôte du tournoi final.

Enfin, il faut savoir que la coupe d'Afrique des nations U23 (Maroc-2023) qui se déroule tous les 4 ans est prévue en juin 2023 au Maroc et elle servira de tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques d'été (JO Paris-2024).