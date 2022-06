Le tennis algérien abordera la 19e édition des JM en outsider et avec le désir de relever le défi devant les grands favoris habitués au vermeil lors du rendez-vous tennistique de la «Mare Nostrum». En présence des nations comme l'Italie et l'Espagne, la mission des Algériens semble «difficile» même s'ils ambitionnent de «tout donner et faire une bonne prestation» pour honorer le pays. En prévision de ces JM, l'instance fédérale a retenu 8 noms (4 messieurs et 4 dames) pour défendre l'emblème national en terre oranaise. Il s'agit de Youcef Rihane, Rayan Dylan Ghedjemis, Toufik Sahtali et Samir Hamza-Reguig chez les messieurs, et Ines Feriel Ibbou, Amira Benaissa, Ines Bekrar et Lynda Benkaddour en dames. Rayan Dylan Ghedjemis et Ines Ibbou restent les meilleurs algériens classés sur la scène internationale où ils occupent respectivement les 710e ATP et 649e WTA places. 69 athlètes (39 messieurs et 30 dames) de dix-huit (18) pays prendront part à ce rendez-vous sportif de la méditerrané: Algérie (8), Albanie (4), Chypre (3), Égypte (4), Grèce (3), Italie (4), Kosovo (2), Libye (4), Malte (6), Monaco (1), Monténégro (1), Maroc (4), Portugal (4), Saint Marin (1), Slovénie (4), Espagne (4), Tunisie (4) et Turquie (8). Par le passé, le tennis algérien s'est illustré lors de son aventure méditerranéenne, en adjugeant quatre breloques: deux en argent et deux en bronze. Les deux médailles de bronze ont été décrochées lors des JM d'Alger en 1975 par le défunt Mahmoudi Abdelsalem (simple), et par la paire Bounaib-Sebti dans l'épreuve du double. Lors des JM de Tunis en 2001, le duo Abdelhak Hameurlaine et Noureddine Mahmoudi a offert à l'Algérie une médaille d'argent. Idem pour la paire Lamine Ouahab - Slimane Saoudi aux JM 2005 à Alméria (Espagne).