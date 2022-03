La sélection algérienne de football a effectué mardi deux séances d'entraînement à El Estadio de Malabo en Guinée équatoriale, en vue du match aller face à son homologue camerounaise, pour le compte des barrages de la Coupe du monde 2022 au Qatar 2022, prévu vendredi au stade de Japoma à Douala (18h, heure algérienne). Les coéquipiers des revenants Belfodil et Guedioura ont entamé leur séance de l'après-midi à 18h20 sous les projecteurs, par le rituel exercice de jonglerie avant d'aborder quelques ateliers en trois groupes distincts. Par la suite, le sélectionneur national a rassemblé ses joueurs dans le rond central pour donner quelques consignes et distribuer les chasubles pour composer les deux équipes qui vont s'adonner à un jeu d'opposition durant plus d'une heure de temps, au cours duquel, le coach procéda à des changements, des replacements et à des ajustements par rapport à des situations de jeu. Cette mise en place tactique s'est déroulée sur de bonnes bases, avec une totale implication des joueurs jusqu'à la fin de la séance sifflée à 20h30, après un travail de finition devant les buts. Hier, les joueurs ont passé, dans la matinée, les tests PCR pour détecter d'éventuelles contaminations au Covid-19. Après une séance de marche et deux séances vidéos, ils se sont entraînés dans la soirée. Aujourd'hui, ils se déplaceront à Douala, avant le match de demain.