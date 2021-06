La sélection algérienne de football s'envolera aujourd'hui pour Tunis où elle sera appelée à disputer un troisième match amical, vendredi prochain, contre la sélection tunisienne au stade Hammadi Agrebi de Radès, à Tunis. Les joueurs de la sélection algérienne de football ont repris les entraînements, hier, après avoir bénéficié d'une journée de repos et de récupération bien méritée au lendemain de leur match face au Mali (1 à 0), disputé, dimanche soir au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Les Verts ont donc commencé à préparer leur dernier match amical sur les 3 programmés durant ce mois de juin 2021.

En effet, les Fennecs ont battu, vendredi dernier, la Mauritanie au stade Mustapha Tchaker de Blida (4-1) avant de se contenter d'un seul but face au Mali, dimanche soir (1-0) pour préserver leur invincibilité durant pas moins de 26 matchs, égalant le record africain détenu par le Cameroun qu'ils veulent justement battre, vendredi prochain face à la Tunisie à Tunis même. Et c'est ce qui explique que Belmadi et ses joueurs soient donc concentrés depuis hier sur la préparation de ce choc «maghrébin» amical face à la Tunisie. Ainsi, hier, les Verts ont effectué un shooting photo, avant de fouler en fin d'après-midi la pelouse d'un des trois terrains du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

Les Verts devront ainsi s'envoler aujourd'hui, pour Tunis où ils effectueront leur dernière séance d'entraînement, demain avant d'affronter les Aigles de Carthage vendredi. En réalité et dans ce match contre la Tunisie vendredi prochain, Belmadi, ses staffs et ses joueurs veulent réaliser un triple objectif: gagner ce match, rester invincible et surtout battre ce record des matchs sans défaite qu'ils partagent avec le Cameroun, mais et surtout arracher la 2e place à l'échelle africaine au classement FIFA.

La mission est, certes, difficile pour les Verts, mais nullement impossible pour les joueurs bien décidés à réaliser les objectifs tracés dont le plus important est de se qualifier au prochain Mondial prévu au Qatar. Belmadi a été très clair là-dessus lui qui a déclaré récemment: «Je connais cette équipe de Tunisie, ils savent qu'on la connaît.

C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, avec des joueurs habitués à l'Afrique et qui savent gérer les matchs. Ces rendez-vous amicaux sont loin d'être sans enjeu pour moi, puisqu'il seront déterminants pour le prochain classement de la FIFA. Notre objectif est de préserver notre position dans le Top 5 continental, pour pouvoir disputer un éventuel match (retour) des barrages du Mondial 2022 chez nous», a souligné Belmadi. Et pour ce faire, justement, et en matière d'effectif, Belmadi devrait certainement aligner, vendredi prochain, son équipe-type, avec notamment le retour sur le côté droit de Youcef Atal et du milieu offensif Sofiane Feghouli, ménagés face au Mali.

À rappeler que les Tunisiens, dirigés sur le banc par Mondher Kebaïer, se sont imposés difficilement samedi à Tunis face à la RD Congo (1-0), pour leur premier match amical, en attendant d'affronter l'Algérie (11 juin) et le Mali (15 juin).

Et pour ce match face à l'Algérie, le sélectionneur tunisien a déjà lancé les «hostilités»: «...Ce sera un match difficile contre une équipe qui reste sur une série de résultats positifs, nous sommes prêts à gagner, et chaque fois que nous jouons à Radès, nous essayons de créer une maîtrise sur le terrain et de jouer notre jeu pour gagner et c'est tout», a-t-il conclu.