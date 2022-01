Le stage pré-compétitif de l'équipe nationale de football pour la CAN-2021 (reportée à 2022) s'est achevé hier, avec une unique et ultime joute amicale face au Ghana, à Doha, au Qatar. Et c'est aujourd'hui que la délégation algérienne s'envolera vers Douala, au Cameroun, où elle séjournera en prévision des matchs du 1er tour du tournoi continental, dont le premier aura lieu mardi prochain, face à la Sierra Leone. Le driver national, Djamel Belmadi, peut se targuer du fait de disposer de l'ensemble des joueurs, après l'arrivée des retardataires. Lors de la journée inaugurale, Belmadi va faire l'impasse sur 2 éléments: Ismaïl Bennacer, suspendu, ainsi que Sofiane Feghouli, blessé. Et même s'il s'agit de 2 joueurs importants sur son échiquier, il n'en demeure pas moins que Belmadi n'a pas perdu de temps et a déjà trouvé leurs successeurs. Selon toutes vraisemblances, il s'agira de Adam Zorgane, auteur d'un début de saison tonitruant avec Charleroi (Belgique), et Yacine Brahimi, celui qui a retrouvé la plénitude de ses moyens, en témoigne sa consécration en tant que meilleur joueur de la dernière Coupe arabe des nations FIFA-2021 remportée par l'EN A'. Le joueur d'Al Rayyane est animé d'une grande volonté, afin de donner raison au coach Belmadi de l'avoir convoqué. Il veut lui rendre la pareille. Aujourd'hui, la délégation algérienne sera conduite par le manager de l'équipe nationale, Amine Labdi, étant donné que le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf- Eddine Amara, contaminé par le Covid-19 est toujours confiné. À Douala, les Verts seront hébergés à l'hôtel Onomo, à Bonanjo (quartier administratif) tandis que leurs entraînements se dérouleront dans l'annexe Sud du stade de Japoma, qui abritera les matchs du groupe E. Une légère séance est programmée, aujourd'hui, sur place pour pouvoir récupérer après le match d'hier et le long voyage effectué. Par la suite, et à partir de demain, Belmadi commencera à apporter les dernières retouches liées au volet technico-tactique en fonction de ce qu'il a constaté face au Ghana et la manière de jouer de l'adversaire de mardi prochain, la Sierra Leone. Les Verts sont pleinement concentrés sur leur sujet et ne veulent en aucun cas rater leur entrée en lice, ô combien importante pour la suite du parcours. Ils veulent, surtout, offrir à l'Algérie une 3e CAN, la 2e consécutive. Au Cameroun, les Algériens seront soumis à un protocole sanitaire strict qui a été imposé par la Confédération africaine et la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).