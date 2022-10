L'Algérie a été sacrée championne d'Afrique «par équipes» en bodybuilding et fitness, à l'issue de la compétition disputée, samedi dernier à Constantine, devançant les sélections d'Egypte et de Tunisie, classées respectivement aux 2e et 3e places. Les athlètes algériens ont été couronnés dans les quatre spécialités: bodybuilding, bodybuilding Classic, Classic physique et Men's physique, à l'issue des épreuves disputées à la salle Ahmed-Bey de Constantine. Quant aux épreuves du «Fitness Challenge», nouvellement inscrites au calendrier de la Fédération internationale, elles ont débuté samedi, pour le compte de la 1ère édition organisée au niveau de la salle Berchache Mohamed-Belkacem. L'Algérie participe avec 60 athlètes à la compétition de bodybuilding et 45 au Fitness Challenge (individuel, double, par équipes, combiné) dans les catégories juniors et seniors. Outre l'Algérie (pays hôte), le rendez-vous africain réunit les athlètes du Cap Vert, d'Egypte, de Libye, du Maroc, du Nigeria et de Tunisie. Le président de la Fédération algérienne de bodybuilding, powerlifting et fitness, Kamel Nadjah, avait indiqué, avant la compétition, que l'objectif de la sélection algérienne est de défendre le titre qu'elle a obtenu lors de la précédente édition en Angola-2019. L'édition suivante avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19.