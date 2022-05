La sélection nationale des U23 a pris ses quartiers à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France, en vue de sa participation au Tournoi Maurice-Revello 2022. Forte d'une délégation de 32 personnes (22 joueurs et 10 membres de différents staffs) et emmenée par Rachid Ait Mohamed, responsable du développement et élite à la Direction technique nationale (DTN), la sélection nationale U23 (nés en 2001-2002) a quitté le territoire national vendredi dernier à bord d'un avion spécial affrété pour l'occasion par la compagnie Air Algérie. Arrivée à bon port, la délégation algérienne a rejoint son lieu de résidence avant que le staff technique n'invite les joueurs à une légère séance de décrassage. Le lendemain, soit le samedi 28 mai, la sélection nationale s'est entraînée au stade de Saint Martin de Crau vers les coups de 16h, avant de fouler, le lendemain, la pelouse du stade de l'Allée des Pins à Fos-sur-Mer. Les camarades de Belkheir ont effectué une bonne séance d'entraînement dans un excellent cadre de préparation et de concentration. Les Algériens, qui seront vêtus en blanc, feront leur entrée en lice, aujourd'hui, face au Japon dans le cadre de la première journée du groupe C avec un coup d'envoi prévu à 13h. Au tournoi de Toulon, les Algériens évolueront dans le groupe C en compagnie de la Colombie, du Japon et des Comores. Lors de la seconde journée, vendredi (16h30), les Verts affronteront la Colombie, avant de défier les Comores le lundi 6 juin (16h30). Outre le rendez-vous de Toulon, les U23 préparent les qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2023, dont le premier tour se jouera du 19 au 27 septembre prochain. La phase finale se jouera du 2 au 26 novembre 2023, dans un pays qui reste à déterminer. Le tournoi est qualificatif aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris.