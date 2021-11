La sélection algérienne de football A', qui se trouve depuis, samedi dernier, à Doha, est en pleine concentration dans ses préparatifs en vue de disputer la Coupe arabe 2021 de la FIFA, prévue au Qatar du 30 novembre au 18 décembre.

La délégation algérienne est constituée de 46 membres, dont les 23 joueurs choisis par le sélectionneur Madjid Bougherra. Il est important de rappeler que lors de cette Coupe arabe, l'Algérie évoluera dans le groupe D, en compagnie de l'Egypte, du Soudan et du Liban. Concernant le programme des Verts, ils entameront le tournoi, mercredi 1er décembre, face au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h algériennes), avant d'affronter le Liban, samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h), puis l'Egypte, mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub (20h). Et pour bien préparer cette compétition régionale reconnue par la FIFA, les joueurs ont effectué dès leur arrivée à Doha, samedi après-midi, une séance de récupération.

Cette première séance s'est déroulée sur le terrain du complexe sportif d'Al Egla. Avec un effectif où on remarque l'absence de 4 joueurs retardataires. Il s'agit des 2 joueurs de l'Ettifaq FC d'Arabie saoudite, le gardien Raïs M'bolhi et le défenseur Ayoub Abdelaoui, l'autre joueur du championnat saoudien Amir Sayoud (Al Tai FC), ainsi que Yacine Brahimi (Al Rayyan SC, Qatar) qui ont rejoint le groupe, hier. Il y a aussi le joueur Mohamed Amine Tougai, le défenseur de l'Espérance de Tunis (Tunisie) qui souffre d'une légère blessure et qui a été ménagé pour ces 1ères séances d'entraînement sur autorisation du staff médical.

Les autres joueurs ont débuté la séance de samedi par un long échauffement avec ballon, suivi de 2 tours du terrain puis des courses de vitesse, avant de terminer par des exercices d'étirement et travail au sol, sous la conduite de Rémi Salim Lancou, ainsi que des bains froids pour certains éléments. Hier, et dans la matinée, les organisateurs de la FIFA ont préparé un meeting à 10h en présence des joueurs, des membres des différents staffs et des officiels avec, comme ordre du jour, les récents changements apportés aux lois du jeu, ainsi que le point sur l'assistance vidéo à l'arbitrage. On a également évoqué les questions de l'antidopage avant une réunion administrative.

Les joueurs ont par la suite, effectué des profils vidéo et séance photos. De plus, ils ont été invités à 11h à une séance de tournage sur fond vert réalisé par une équipe FIFA TV Team Crews. Enfin et dans l'après-midi, le staff technique a programmé une séance d'entraînement à partir de 16h au complexe sportif d'Al Egla qui a d'ailleurs été ouverte durant un quart d'heure aux médias.

C'est dire que les Verts se préparent en affichant une grande sérénité et une très bonne ambiance dans la perspective d'être fin prêts, lors de cette compétition régionale où, staffs et joueurs veulent coûte que coûte gagner, comme leurs aînés l'ont fait en coupe d'Afrique des nations 2019 au Caire.