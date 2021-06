Les joueurs de la sélection algérienne de football ont débuté leur stage dans la pratique, hier, en rentrant bien dans le vif du sujet, à savoir la préparation des trois prochains matchs amicaux, face à la Mauritanie, le Mali et la Tunisie. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a retenu une liste de 30 joueurs en prévision de ces rencontres amicales, face respectivement à la Mauritanie, le 3 juin; le Mali, le 6 juin, toutes deux à Blida, et la Tunisie, le 11 juin à Tunis. Le sélectionneur des Verts Djamel Belmadi et ses staffs (technique, sanitaire et logistique), ont donc commencé à appliquer le plan média publié par la direction de la communication de la Fédération algérienne de football (FAF). Pour ces trois matchs, Belmadi a été fidèle à ses stratégies de la continuité et surtout de la stabilité. Ce qui explique pourquoi il a refait appel à plusieurs joueurs qui ont été absents lors des précédents regroupements. Ceci sans oublier l'intégration des jeunes joueurs pour assurer la relève et surtout prôner la constante de la concurrence, montrant ainsi qu'aucun joueur n‘est assuré de sa titularisation, bien évidemment, sans toucher à la stabilité de la sélection. Ainsi, le coach national a fait appel à un novice, le gardien de but de l'Olympique de Médéa Abderrahmane Medjadel, qui fêtera ses 23 ans en juillet prochain. D'ailleurs, aujourd'hui, Belmadi sera face à la presse pour expliquer ces choix des joueurs et bien sûr donner quelques détails sur le choix des sparring partners, ainsi que les objectifs tracés pour son match sachant que l'objectif commun aux trois matchs est la préparation des Verts pour le 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022, dont le coup d'envoi a été reporté de juin à septembre prochain. Les champions d'Afrique débuteront à domicile face à Djibouti, avant de se déplacer à Ouagadougou pour défier le Burkina Faso. Le Niger est l'autre pensionnaire de la poule A. L'Algérie disputera les quatre derniers matchs des éliminatoires en octobre et novembre prochains. Les barrages sont, quant à eux, programmés en mars 2022. Avec la présence de la majorité des joueurs ayant participé au dernier sacre des Verts, en terre égyptienne, Belmadi veut donc assurer la dynamique des bons résultats et donc améliorer le record des matchs sans défaite. Mais le plus important pour le staff des Verts c'est de réussir à mettre à niveau tous les joueurs, afin de bien aborder chaque match, puisque chaque rencontre a ses spécificités d'autant qu'elle concerne trois sélections dont le jeu est quelque peu différent. Il est tout à fait remarquable que l'ambiance au sein du groupe est au beau fixe pour ne pas dire extraordinaire dans la mesure où c'est le retour aux stages et à la compétition avec la sélection algérienne. Ce qui permet d'indiquer qu'il s'agit donc d'un premier stage «retrouvailles» pour les joueurs. En effet, on remarque le retour des joueurs de l'OGC Nice, le défenseur Youcef Atal et le milieu de terrain Hichem Boudaoui qui avaient manqué plusieurs rencontres des Verts, notamment lors des qualifications de la CAN 2021, en raison de blessures à répétition. Il y a aussi le retour du meilleur buteur africain de Ligue 1 française cette saison Andy Delort (Montpellier) qui effectue lui aussi son retour en sélection après une brève absence contre la Zambie et le Botswana pour le compte des deux dernières journées de qualifications de la CAN 2021. Il y a aussi le retour de l'attaquant de Nîmes Olympique, Zineddine Ferhat. C'est dire que ces retrouvailles permettent donc aux joueurs de se préparer dans la bonne ambiance qui est de bon augure pour bien aborder les trois matchs amicaux prévus contre la Mauritanie, le Mali et enfin la Tunisie.