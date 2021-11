La sélection algérienne de football disputera, aujourd'hui, son dernier match du groupe «A» des qualifications à la Coupe du monde 2022, en recevant le Burkina Faso au stade Mustapha-Tchaker de Blida à partir de 17h. Cette rencontre est d'un enjeu de taille puisque les deux antagonistes sont toujours en course pour une qualification aux barrages du Mondial. D'aucuns spécialistes et observateurs estiment que l'Algérie est favorite dans la mesure où elle possède des joueurs beaucoup plus expérimentés que leurs vis-à-vis, d'une part.

D'autre part, le coach du Burkina Faso devrait composer son équipe face aux Verts sans plusieurs joueurs absents, entre suspendus et blessés. Les Verts, champions d'Afrique en titre, veulent toujours rester sur cette dynamique des bons résultats pour ne pas dire des victoires, dans la mesure où Mahrez et ses compatriotes sont toujours invincibles depuis 32 matchs (24 victoires, 8 matchs nuls et une coupe d'Afrique des nations remportée entre-temps en 2019). S'ils gagneront aujourd'hui, ils atteindront le chiffre de 33 et s'approcheront donc du Top 3 mondial composé du Brésil (35 matchs sans défaite, de l'Espagne (également 35) et surtout de l'Italie, désormais avec 37 rencontres disputées sans défaite. Par ailleurs, et toujours en matière de «records», en marquant le 4e but de la sélection nationale contre le Djibouti, l'attaquant des Verts, Islam Slimani, a réussi à améliorer son propre record, arraché pour rappel, à l'ancien recordman Abdelhafid Tasfaout (36). Slimani a aussi pris le large sur ses poursuivants toujours en exercice avec 38 buts marqués jusqu'ici en EN, depuis le mois de septembre 2012.

Le joueur lyonnais revient aussi très fort après deux semaines d'absence pour blessure, avec donc un doublé inscrit en Europa League avec l'OL, suivi d'une réalisation contre le Djibouti. Avec ce but, face à Djibouti, l'ancien joueur du Sporting Lisbonne et de Monaco, venait de marquer son 7e but dans ces éliminatoires CM 2022. Un record dans ces qualifications que beaucoup de grands joueurs africains évoluant en Europe, à l'image de Mohamed Salah (Liverpool) et Sadio Mané n'ont pas réussi à réaliser.

Ce but inscrit, ce vendredi, est son 16e en 8 ans d'exercice en sélection. L'ancien joueur du CRB revient sur une grande légende du football, en l'occurrence le Togolais, Emanuel Adebayor, qui compte ainsi 16 buts avec les Eperviers. Islam fonce sur deux autres records détenus par deux autres icônes du football mondial à savoir, Didier Drogba (18 buts) et Samuel Eto'o (17 buts). Et il faudrait bien s'attendre à d'autres buts pour cet attaquant racé, lors du match, face au Burkina Faso et qui jouera à domicile, soit dans ce stade Tchaker dont la pelouse a été refaite et est en très bon état. Ce qui favorise donc l'offensive. Slimani et Bounedjah et Belaïli, pour ne citer que ceux-là sans oublier le capitaine Mahrez sont bien attendus par les fans qui seront autorisés à accéder au stade après plusieurs mois d'interdiction pour raison sanitaire. A rappeler qu'avant ce dernier match de la poule «A» des qualifications de la Coupe du monde 2022 prévue au Qatar, l'Algérie est leader du groupe avec 13 points. De son côté, le Burkina Faso est à la seconde position avec 11 points, alors que le Niger et Djibouti occupent respectivement les 3e et 4e place.