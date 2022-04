La sélection algérienne de football a été reversée dans le Groupe F des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN-2023), en compagnie de l'Ouganda, du Niger et de la Tanzanie, suivant les résultats du tirage au sort, effectué, mardi soir, à Johannesburg, en Afrique du Sud. La phase finale de cette coupe d'Afrique des nations est prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire, alors que la phase des éliminatoires débutera du 30 mai au 14 juin prochains. Outre le Groupe F où figure l'Algérie, il y aura 11 autres groupes: A, B, C, D, E, G, H, I, J, K et L. Les deux meilleures équipes de chaque Groupe se qualifieront pour le tournoi final, en Côte d'Ivoire. Dans les autres groupes, le Sénégal, tenant du titre, a été épargné dans le groupe L, où s'y trouvent le Bénin, le Mozambique et le Rwanda. La Tunisie retrouve dans le groupe J, la Guinée équatoriale et la Libye, tandis que la RDC devra se payer dans le groupe I, le Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Le Maroc et le Cameroun évolueront dans des groupes à trois équipes puisque le Kenya et le Zimbabwe ont été sanctionnés, à moins que la FIFA lève la suspension qui les touche. Enfin, qualifiée d'office en tant que pays hôte, la Côte d'Ivoire a comme adversaire, les Comores, la Zambie et le Lesotho dans le groupe H. Les deux premières journées de la phase de groupes se joueront entre le 30 mai et le 14 juin prochains. Les 3e et 4e journées auront lieu du 19 au 27 septembre, alors que les deux dernières journées sont programmées du 20 au 28 mars 2023. Lors de la précédente CAN-2021 (reportée à 2022) disputée au Cameroun et remportée par le Sénégal, l'Algérie a été éliminée dès le premier tour de la compétition. À l'approche de ces éliminatoires, les Verts se trouvent à la croisée des chemins, puisque l'avenir de son staff technique n'est encore pas clair. L'on ne sait toujours pas si le coach Djamel Belmadi restera en poste ou pas. Le flou entoure son cas et aucune réponse claire n'est donnée sur le sujet. Ceci, même si des sources laissent entendre qu'il sera à Alger avant la fin du mois de Ramadhan pour rencontrer le manager général de l'EN, Djahid Zefizef.

Les Groupes

·Groupe A: Nigeria, Sierra Léone, Guinée Bissau, Sao Tomé

·Groupe B: Burkina Faso, Cap Vert, Togo, Eswatini

·Groupe C: Cameroun, Kenya, Namibie, Burundi

·Groupe D: Égypte, Guinée, Malawi, Éthiopie

·Groupe E: Ghana, Madagascar, Angola, Centrafrique

·Groupe F: Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie

·Groupe G: Mali, Congo, Gambie, Soudan du sud

·Groupe H: Côte d'Ivoire, Zambie, Comores, Lesotho

·Groupe I: RD Congo, Gabon, Mauritanie, Soudan

·Groupe J: Tunisie, Guinée équatoriale, Lybie, Botswana

·Groupe K: Maroc, Afrique du Sud, Zimbabwe, Libéria

·Groupe L: Sénégal, Bénin, Mozambique, Rwanda.



M. B. / R. S.