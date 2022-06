Sur la pelouse du stade d'Al Gharafa, au Qatar, la sélection algérienne a eu beaucoup de difficultés à venir à bout d'une coriace sélection iranienne (2-1), en match amical de préparation pour les deux formations. La sélection algérienne prépare la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire, alors que la sélection iranienne prépare la Coupe du monde 2022, prévue au mois de novembre prochain. Juste avant le début de la partie, les joueurs algériens ont tenu à rendre un vibrant hommage à l'international A', Billel Benhamouda, décédé, vendredi dernier, dans un accident de la route, en se présentant en maillot noir, avec une inscription en hommage au joueur de l'USM Alger. Sur le terrain, en dépit du fait que ce n'est qu'une rencontre amicale, les joueurs algériens sont directement entrés dans le jeu. Avec un effectif remanié à 90% par rapport à leurs deux premiers matchs des qualifications de la CAN 2023, joués face à l'Ouganda (2-0) et devant la Tanzanie (également 2-0), les jeunes joueurs algériens ont bousculé leurs homologues iraniens, plus expérimentés qu'eux. Le défenseur Tougaï étale toute sa classe au cours de cette partie sauvant à plusieurs reprises la cage des Verts.

Ghazal est à un cheveu d'ouvrir la marque après avoir driblé trois joueurs avant d'être crocheté, à l'intérieur de la surface de vérité. D'aucuns observateurs et spécialistes pensaient qu'il y avait penalty. Mais, l'arbitre qatari, Mohamed Ahmed Chamri, a laissé le jeu se poursuivre. Les Vert ont été bel et bien privés d'un penalty. Qu'à cela ne tienne, les Algériens continuent à dominer l'entre jeu ratissant toutes les balles. Mais, ils ont péché plusieurs fois à l'approche des buts du gardien iranien, par manque de lucidité et surtout de concentration dans le dernier geste. Peu avant la fin de la première période, Benayad réussit enfin à concrétiser en ouvrant la marque permettant ainsi aux Verts de rejoindre les vestiaires avec ce court avantage. Ainsi et malgré la domination parfaite des Algériens durant cette première mi-temps, les joueurs de Belmadi n'ont pas été efficaces à l'approche des buts.

Et pourtant, les Iraniens, ont été bien loin de leur niveau affiché lors des qualifications au Mondial-2022. De retour des vestiaires, la première occasion ratée a été iranienne et c'est le nouveau gardien de but des Verts, le jeune Mandréa qui a réussi à sauver sa cage et ainsi gagné en confiance, à la suite d'un superbe tir d'un attaquant iranien. Les Iraniens montrent bien leur détermination à niveler la marque, mais Tougaï et ses compatriotes se défendent bien. Les Algériens maîtrisent parfaitement le milieu de terrain, gênant ainsi l'évolution des Iraniens pour la construction des attaques.

À la suite d'une erreur défensive des Verts, et sur un contre, Alireza réussit à égaliser (64'). Ce qui a été logique après les différentes occasions qu'ils s'étaient procurées auparavant. Les Algériens réagissent parfaitement, à la suite d'une attaque menée par Belaïli. Ce dernier transmet une balle à Amoura qui ne se fait pas prier pour marquer le 2e but algérien (82').

Et c'est ainsi que la sélection algérienne s'est imposée, difficilement, face à cette très accrocheuse et surtout très combative équipe iranienne dans ce match amical qui a été aussi bien disputé qu'agréable à suivre.