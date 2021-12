La sélection algérienne A' se prépare, activement, au complexe sportif d'Al Agla à Doha, dans la perspective du grand rendez-vous qui l'attend, face à la sélection du pays organisateur, le Qatar, demain à 20h. L'autre demi-finale opposera l'Egypte et la Tunisie, dans un derby nord-africain palpitant, au stade Ras Abu Aboud (16h). Après la 1ère séance de récupération, à la suite de l'époustouflant match contre le Maroc -(2-2, 5-3 aux TAB), Belaïli et ses coéquipiers effectueront, aujourd'hui, leur dernière séance pour apporter les dernières retouches avant le grand rendez-vous. Et justement en évoquant Youcef Belaïli qui a été touché à la tête, lors du dernier match, il y a lieu d'indiquer que l'attaquant des Verts et auteur d'un but incroyable, a été évacué à l'hôpital pour subir une série d'examens qui, finalement, n'ont rien révélé d'inquiétant. Contrairement à son coéquipier, Baghdad Bounedjah, qui a dû se soumettre à un protocole plus strict de 6 jours, le privant de prendre part au match des quarts de finale, Belaïli a retrouvé le chemin des entraînements collectifs et sera donc bel et bien présent face au Qatar. Très satisfait de la prestation de ses capés face au Maroc, Madjid Bougherra a tenu à leur rendre hommage, tout en les mettant en garde contre le Qatar, prochain adversaire des Verts pour une place en finale. «Je suis énormément fier de mes joueurs, de leur comportement, ainsi que de tout ce qu'ils ont donné sur le terrain. C'était un beau match, très serré. Les Marocains ont réussi à se mettre en évidence sur les balles arrêtées, tandis que nous avons pris l'avantage, par 2 fois, sur un penalty et sur un but d'anthologie de Belaïli», a indiqué l'entraîneur national. Bougherra fera savoir que le math face au Qatar s'annonce compliqué: «Nous allons nous atteler à préparer la confrontation face au Qatar, dès ce soir, en revoyant notre match, d'aujourd'hui, pour relever les points négatifs et positifs. Je connais très bien cette équipe du Qatar, ses joueurs et son système de jeu. Il faut faire très attention face à cet adversaire qu'il faut respecter, car il joue à domicile et il peut être redoutable dans certains domaines.» De son côté, le capitaine des Verts, Raïs M'bolhi qui a été désigné «homme du match», face au Maroc, évoque le match de demain face à «Al Annabi» (surnom de la sélection qatarie). Il a versé dans le même sens que son coach en déclarant: «Ça va être un gros match face au pays organisateur. De notre côté, on est là pour gagner et le Qatar va être un autre obstacle vers le sacre, comme tout autre adversaire dans cette compétition.» Ainsi, le Qatar, pays hôte, veut bien poursuivre sa bonne dynamique depuis plusieurs années. Les champions d'Asie en titre s'appuient sur plusieurs joueurs qui ont remporté il y a 2 ans la coupe d'Asie de l'AFC, 1er grand trophée international de leur histoire. Le meilleur buteur Almoez Ali, le capitaine Hassan Al Haydos et le Joueur de l'année 2019 de l'AFC, Akram Afif, sont tous présents. Côté algérien, l'EN se présente avec un bel effectif avec, notamment dans ses rangs, Yacine Brahimi et Hillel Soudani, qui ont tous deux participé à la Coupe du monde de la FIFA 2014, ainsi que Baghdad Bounedjah, qui évolue en club au Qatar et avait été l'auteur du but victorieux de la coupe d'Afrique des nations 2019 et ce, sans oublier Youcef Belaïli, qui a fait sensation lors du match contre le Maroc avec l'inamovible gardien de but le «Ras» M'bolhi...