Cinq joueurs de l'Equipe nationale algérienne ont déjà rejoint le Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, lieu du stage des Verts qui débutera officiellement, lundi prochain. Le dernier à rejoindre le groupe sera Riyad Mahrez, qui doit disputer la finale de la Ligue des Champions avec son club Manchester City samedi prochain face à Chelsea.

Ainsi les cinq premiers joueurs à avoir rejoint le stage des Verts pour préparer les trois matchs de l'Equipe nationale de football: le 3 juin face à la Mauritanie à Blida, le 6 juin devant le Mali à Blida, et le

11 juin en déplacement face à la Tunisie, sont: Adlène Guedioura (Al Gharafa SC-Qatar), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), Youcef Belaïli (QatarSC), Djamel Benlamri (O. Lyon/ France), ainsi que le gardien de but de l'Olympique Médéa (Ligue 1/Algérie) Abderrahmane Medjadel. Ce dernier enregistre, d'ailleurs, son baptême du feu avec les Verts sous la houlette du coach Djamel Belmadi.

Ceci est intervenu car M'bolhi et Doukha sont concernés par les matchs de leurs clubs jusqu'au 30 mai en cours. Donc le groupe sera au complet, lundi prochain, à l'exception de l'ailier droit de Manchester City (Premier league anglaise) Riyad Mahrez, concerné par la finale de la Ligue des Champions, le samedi 29 avril face à Chelsea à Porto (Portugal), et qui rejoindra ses coéquipiers tardivement. Il pourrait même être ménagé lors du premier test amical face à la Mauritanie, une manière de bénéficier de quelques jours de repos, comme l'a si bien indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

D'ailleurs, le coach national Djamel Belmadi qui se trouve depuis jeudi à Alger avec son staff, animera une conférence de presse, mardi prochain, à Sidi Moussa, une occasion pour aborder les prochains rendez-vous des Verts et le choix des joueurs convoqués. Une liste élargie des joueurs qui se compose d'une quarantaine d'éléments a été établie par le staff des Verts, avant de la réduire en collaboration des membres de son staff et ses assistants pour ce stage. Il est évident qu'il y aurait des joueurs, champions d'Afrique, ainsi que des joueurs locaux et Belmadi devrait retenir plus que 23 joueurs, et ce, en raison de la situation sanitaire en particulier en Europe où évoluent plusieurs joueurs de la sélection algérienne pour éviter toute absence éventuelle pour cause de COVID.

Ainsi les matchs amicaux contre la Mauritanie, le Mali et la Tunisie, s'inscrivent dans le programme de préparation des Verts pour le 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022, dont le coup d'envoi a été reporté de juin à septembre prochain. Les champions d'Afrique débuteront à domicile face à Djibouti, avant de se déplacer à Ouagadougou pour défier le Burkina Faso. Le Niger est l'autre pensionnaire de la poule A. L'Algérie disputera les quatre derniers matchs des éliminatoires en octobre et novembre prochains.

Les barrages sont, quant à eux, programmés en mars 2022. Enfin à rappeler que le sélectionneur national Djamel Belmadi et le président de la FAF Amara Charaf-Eddine, ont convenu d'organiser ces matchs amicaux, suite à la décision prise par la commission d'urgence de la CAF, en concertation avec la FIFA, de reporter le début du 2e tour éliminatoire en raison de la pandémie de Covid-19.