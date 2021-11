Dans une rencontre à un seul sens, l'Equipe nationale algérienne a pris le meilleur, sans forcer, sur le Djibouti (4-0), dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires du Mondial-2022. Comme il fallait s'y attendre, le coach national, Djamel Belmadi, a apporté plusieurs changements sur le Onze de départ, avec 5 nouveaux joueurs, comparativement à la dernière sortie face au Niger (4-0). Il s'agit du gardien de but, Oukidja, les deux défenseurs latéraux, Halaïmia et Abdellaoui, le milieu de terrain Zorgane, ainsi que l'attaquant Benrahma. Des remaniements dictés par la menace de sanction de certains joueurs, mardi prochain, face au Burkina Faso, ainsi que le fait de vouloir reposer d'autres. La surprise était la titularisation de Youcef Belaïli, qui revient à peine de blessure. Au coup d'envoi du match par l'arbitre béninois, Louis Houngnandandé, les Algériens ont montré des signes ayant inquiété leurs fans. Avec des Djiboutiens regroupés autour de leur gardien de but, les tentatives algériennes étaient vaines. Ni Belaïli, Ni Bounedjah ni le capitaine du jour, Feghouli, pour ne citer que ceux-là, n'ont trouvé la faille. A la 27e, Belaïli se fait faucher dans la surface de réparation et obtient un penalty. Il a tenté de se faire justice lui-même, mais sa sentence a été ratée, au grand dam de ses coéquipiers. Et alors que l'on craignait le pire après ce penalty, Belaïli rectifie le tir, une minute plus tard en parvenant à ouvrir la marque, après un joli travail individuel sur le flanc gauche. Remis en confiance, les Verts accentuent les offensives, mais sans pour autant trouver le chemin des filets. Ceci, jusqu'à ce que n'arrive la 40', ayant vu Benrahma secouer les filets adverses. Après une balle récupérée par Zorgane, le joueur de West Ham, d'un tir à ras de terre inscrit le second but algérien. Et boucler la boucle, Feghouli clos le festival-buts de cette première période, avec une troisième réalisation, suite à une infiltration sur le côté droit. Sur cet avantage de (3-0), le premier half se termine. Au retour des vestiaires, Belmadi tente de donner plus de vivacité au secteur offensif de son équipe en alignant, coup sur coup, Slimani, Mahrez et Benyada. Mais les choses ne semblaient pas avancer dans le sens souhaité, puisque les joueurs algériens donnaient l'impression de jouer en économie d'énergie. Ils dominaient, certes, les débats, mais sans pour autant parvenir à marquer. C'est alors que le driver national aligne Ounas et change le positionnement de certains joueurs. Là encore, rien ne change avec des minutes qui suivent et se ressemblent. Et il a fallu attendre la 86' pour voir les Algériens ajouter le quatrième but par le buteur historique, Islam Slimani. A la réception d'une balle repoussée par le gardien djiboutien, après un tir de Benrahma, Slimani saute plus haut que tout le monde pour loger le cuir au fond des filets et inscrire son 38e but sous les couleurs nationales. Les minutes restantes n'apportent pas de changements sur le tableau d'affichage et les Verts l'emportent (4-0). Et avec le résultat nul (1-1), ayant sanctionné les débats lors de l'autre match entre le Burkina Faso et le Niger, les Algériens n'auront besoin que d'un point, mardi prochain face aux Etalons, pour se qualifier aux barrages du Mondial-2022.