Y a pas photo! la sélection algérienne de football des joueurs locaux est bel et bien supérieure à la sélection nationale «A» du Libéria. Une équipe libérienne, composée de 22 joueurs dont la plupart évoluent en Europe ou dans les championnats des pays du Golfe, qu'elle a étrillés (5-1) dans un match amical disputé sur la pelouse du nouveau stade olympique d'Oran. Ce match a été rehaussé par la présence du sélectionneur national, des Verts Djamel Belmadi. Pourtant ce sont les Libériens qui ont bien débuté la rencontre en dominant les jeunes joueurs du coach, Madjid Bougherra. Mieux encore, les joueurs du sélectionneur libérien, Peter Butler, ont même ouvert la marque contre le cours du jeu après que les Algériens ont repris le match en main. Et c'est Dorley Murphy qui a donc donné l'avantage aux visiteurs (24').

La réaction des Verts est bien attendue avec une ruée des joueurs algériens vers la cage du gardien de but du Libéria. Et c'est l'inévitable Amoura qui égalise pour les siens à la suite d'une belle action collective. Zorgane remet une balle à Louafi qui la transmet illico presto à Amoura qui ne se fait pas prier pour égaliser (38'). Trois minutes plus tard, le même Amoura ajoute un deuxième but à la suite d'une belle passe décisive de son coéquipier Ghacha (41'). La mi-temps est donc sifflée sur ce score étriqué de deux buts à un en faveur des joueurs locaux algériens face aux joueurs du Libéria. Et dès le retour des vestiaires, le «renard», pour ne pas dire «Le Fennec» des surfaces, Amoura démontre qu'il est un véritable finisseur en marquant d'abord un troisième but à la 46' avant d'ajouter un quatrième juste après l'heure du jeu, soit exactement à la 67'. Ses deux buts ont été inscrits à la suite de deux lumineuses passes de son coéquipier l'inévitable Ghacha, dont la complicité est bel et bien remarquable. Par la suite, Billel Messaoudi est fauché par le gardien de but du Libéria et c'est le penalty qui est logiquement sifflé. Et c'est d'ailleurs le même Messaoudi qui se fait justice, en transformant ce penalty en but, soit le 5e but pour la sélection algérienne des joueurs locaux face à une équipe du Libéria, manquant visiblement de coordination et de complémentarité. Ainsi, les joueurs du sélectionneur Bougherra ont montré leur efficacité sous les yeux du sélectionneur des Verts, cham-pions d'Afrique, Djamel Belmadi qui n'a pas hésité à les féliciter en fin de partie. Les joueurs du coach Bougherra ont ainsi bien clôt leur stage par une belle victoire sur ce nouveau stade d'Oran. À rappeler donc que ce premier regroupement des joueurs locaux, entamé dimanche dernier, s'inscrit dans le cadre de la préparation de la sélection nationale en prévision de la Coupe arabe des nations de la FIFA Qatar-2021 qui aura lieu du 30 novembre au 18 décembre prochains. L'Algérie évoluera dans le groupe D avec l'Egypte et les vainqueurs des matchs: Liban-Djibouti et Libye-Soudan. Le tournoi sera disputé en deux étapes avec une compétition préliminaire qui concernera 14 équipes les moins bien classées sous la forme de sept matchs simples à éliminatoire directe, puis une compétition finale se déroulant sous forme d'une phase de groupes, suivie de quarts de finale, demi-finales et finale.