Décidément, on croyait qu'on était en 2022 et que les responsables africains avaient bien dépassé le temps des «magouilles» et des «coups bas» pour assurer une quelconque qualification à une compétition continentale ou mondiale. Mais force est de constater que ce n'est vraiment pas le cas, surtout concernant une sélection nationale camerounaise qui est constituée de joueurs de classe mondiale et qui n'a vraiment pas besoin de «manoeuvre malhonnête» pour arracher un billet qualificatif. Mais à quoi joue les Camerounais avec à leur tête, surtout, l'ex-capitaine de leur sélection nationale, Samuel Eto'o, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot)? La Fédération internationale de football (FIFA), a rendu publique la programmation des matchs de barrage (Zone Afrique) qualificatifs pour le Mondial-2022 au Qatar. Force est de constater que cette programmation désavantage l'Équipe nationale algérienne, qui doit en découdre avec le Cameroun. Le match aller se jouera au stade international de Japoma le 26 mars, tandis que le match retour est programmé au stade Mustapha-Tchaker de Blida le 29 du même mois. Mais jusqu'à présent la Fédération algérienne de football (FAF) n'a reçu aucune correspondance officielle de son homologue camerounaise, concernant le lieu et la date du match, et les dates publiées sur le site de la FIFA sont susceptibles de changements. Eto'o avait initialement choisi le stade olympique de Yaoundé pour accueillir le match aller. Par la suite, la Fecafoot a envoyé une demande de transfert du match à Japoma moyennant une amende. Le 9 février dernier, la FAF a publié un communiqué sur le sujet, indiquant qu'elle est toujours dans l'attente d'être fixée sur la date et le lieu de ce match, pour pouvoir organiser un stage d'acclimatation dans un pays limitrophe des Lions indomptables. L'instance fédérale a envoyé des correspondances à son homologue camerounaise (Fécafoot) pour en savoir un peu plus sur les détails du match, mais la partie camerounaise n'a pas encore répondu. Eto'o, avait annoncé à ses joueurs dans les vestiaires, à l'issue du match du classement pour la 3e place de la CAN-2021, que le match aller se jouerait le jeudi 24 mars. Et pour le moment et jusqu'à ce que ces lignes soient écrites, la FIFA n'a répondu ni négativement ni positivement, d'autant plus que la raison de la demande de transfert du match n'est pas convaincante. Ce qui voudrait apparemment dire que la FIFA pourrait rejeter la demande camerounaise. Le comble des états de fait, est qu'on remarque parfaitement ce coup dur et cette «sale guerre» d'Eto'o et de sa fédération, qui a programmé le match aller le 26 mars, soit exactement la date prévue pour la dernière journée relative aux qualifications de la FIFA, pour ce qui est des matchs aller de ces barrages. Cela s'est passé alors que la FAF avait choisi, pour sa part, la date du 29 mars pour le match retour. Sur le plan physique, il y a lieu de noter que l'avance est pour les Camerounais, dans la mesure où les Verts effectueront un aller-retour fatigant, tandis que les Camerounais ne se déplaceront qu'en Algérie. Plus difficile encore, on constate que le sélectionneur national, Djamel Belmadi, n'aura donc que 72 heures pour préparer le rendez-vous retour! Le manager général de la l'EN A, Djahid Zefizef, s'est déplacé au Cameroun pour rencontrer le secrétaire général de la Fédération locale de football, après la grande confusion sur la date et le lieu de la rencontre. Et juste après ces discussions avec les responsables camerounais, Zefizef s'est rendu directement à Malabo, capitale équato-guinéenne pour préparer le prochain stage des Verts. Zefizef devrait choisir l'hôtel Sipopo pour la résidence des Verts pour ce stage, dans la mesure où c'est dans cette infrastructure hôtelière que l'Équipe nationale a résidé en 2015 en marge de la coupe d'Afrique sous le règne de l'entraîneur Français Gourcuff. À noter que les Verts rejoindront la Guinée équatoriale directement à partir de Paris sans se déplacer en Algérie.

Et de la Guinée équatoriale, la sélection nationale rejoindra le Cameroun 24 heures avant le match aller contre cette même sélection, prévu le 25 mars prochain. Pour le moment donc, Belmadi et son staff suivent l'évolution de tous les joueurs concernés par cette double confrontation avec leurs clubs respectifs.