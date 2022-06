Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de handball (FAHB) Ahmed Filali Kord El-Oued, a relevé l'importance pour les sélections nationales masculine et féminine de «bien entamer» le tournoi des Jeux méditerranéens. «C'est important de bien entamer la compétition pour pouvoir démarrer du bon pied, mais on doit se soucier de la forme physique de la sélection messieurs, car la plupart des joueurs viennent juste de terminer la saison avec leurs clubs respectifs, notamment les éléments évoluant à l'étranger. Le sélectionneur (Rabah Gherbi, ndlr) aura du fil à retordre pour les emmener à être prêts pour le jour J», a affirmé le DTN de la FAHB. Versée dans le groupe B, l'équipe masculine évoluera aux côtés de l'Espagne, de la Turquie, de la Macédoine, et de la Grèce. Les Verts entameront le tournoi lundi face aux Turcs à la salle d'Arzew (17h00), alors que les dames évolueront dans la poule A avec l'Espagne, la Croatie, et la Tunisie. La compétition féminine débutera jeudi à la salle El-Hachemi Hantaz à Aïn Turck avec comme premier adversaire pour les Algériennes l'Espagne (17h00). «L'effectif masculin pour ces JM-2022 est de 21 joueurs, le nombre sera réduit à 18 qui vont prendre part à la CAN-2022 en Egypte. Tout le monde a répondu présent à l'exception de Daoud Hicham, blessé, et qui pourrait être récupéré en prévision de la CAN», a-t-il ajouté. Et d'enchaîner: «La sélection masculine a rejoint vendredi son quartier général à Mostaganem, après avoir effectué un stage en Italie ponctué par deux tests amicaux contre l'équipe italienne. Ces JM-2022 constituent une étape préparatoire pour le Sept national en vue de la CAN-2022 en Egypte (9-19 juillet, qualificative pour les Mondiaux 2023.» Appelé à évaluer les chances du Sept national lors de ce rendez-vous méditerranéen, Ahmed Filali Kord El-Oued a estimé que «L'Egypte et la Tunisie, qui vont se présenter avec leur sélection A, seront les favoris pour remporter la médaille d'or. Nous visons une place sur le podium». De son côté, l'équipe féminine, dirigée sur le banc par Rabah Graïche, aborde la dernière ligne droite, en affrontant vendredi et samedi en amical respectivement la Tunisie et la Macédoine à Aïn El-Turck, dans ce qui sera les derniers tests avant la compétition officielle. «L'équipe féminine poursuit sa préparation dans les meilleures conditions aux Andalouses à Oran depuis le 21 juin. L'objectif principal de nos filles reste le championnat d'Afrique en novembre prochain au Sénégal, qualificatif aux Mondiaux.»