La sélection algérienne de football des mois de 17 ans (U17) a bouclé jeudi son stage de reprise, entamé le 25 octobre au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, dans le cadre de sa préparation à la phase finale de la CAN 2023 de la catégorie, indique l'instance fédérale. Placé sous le signe de la reprise, ce stage était réparti en deux phases: la première a permis au staff technique national d'évaluer un grand nombre de joueurs venus d'Europe et regroupés pendant une semaine au CTN. Cette évaluation s'est soldée par deux confrontations amicales face aux U17 de la Libye qui sont à Alger pour prendre part au tournoi UNAF qualificatif à la CAN- Algérie 2023. La seconde partie du stage a vu le rassemblement des champions arabes qui viennent juste de reprendre l'entraînement dans leurs clubs respectifs et que le sélectionneur national Arezki Remmane voulait remettre dans le bain. Les U17 ont croisé le fer avec l'Égypte également concernée par le Tournoi d'Alger menant à la CAN 2023. Ce regroupement lui a permis de réunir des joueurs issus des différents championnats étrangers pour une évaluation. « Il y avait 13 nouveaux éléments qu'on a ramenés et à qui on a offert plus de temps de jeu. C'était pour voir ce qu'ils pouvaient ramener de plus à notre équipe. On a également offert un temps de jeu à nos champions arabes qui avaient besoin de reprendre la compétition et gagner en matchs internationaux», explique Remmane au site de la FAF. Le sélectionneur national déplore par ailleurs le retard pris par le championnat des jeunes, ce qui a beaucoup influé sur le rendement des joueurs. En dépit de cela, le Verts ont rendu une bonne copie notamment en 2e mi-temps face à une équipe beaucoup plus présente, notamment sur le plan physique, estime la FAF. L'objectif recherché de ces stages est de voir l'équipe dans certains compartiments de jeu. Le coach national estime qu'il a une idée plus précise sur l'effectif, et voit ses convictions renforcées par rapport à certains joueurs comme Chehaima, Delavau et Zefgadi, sans oublier le gardien Samy Merzoug et le jeune Boultif qui ont joué les deux premiers matches. Face à l'Egypte, le coach national avoue que «les champions arabes qu'il a aligné manquaient de rythme et cela est dû à leur championnat qui n'a pas encore commencé». Sur un autre plan, ce regroupement a donné l'occasion au staff médical d'effectuer une batterie de tests dont les résultats ont confirmé le manque de compétition et de rythme chez les joueurs. Cela était également une occasion pour les médecins de la sélection algérienne de faire des l'IRM du poignet pour déterminer l'âge biologique des joueurs comme l'exigent la CAF et la FIFA. Pour rappel, la sélection algérienne U17 prépare la prochaine coupe d'Afrique des nations de la catégorie prévue en avril 2023 en Algérie.