La sélection algérienne de football disputera son troisième et dernier match amical programmé pour ce mois de juin, demain, face à la sélection tunisienne à partir de 20h30 au stade Hamadi Aguerbi de Radès à Tunis. Les coéquipiers d'Aïssa Mandi ont effectué leur dernière séance d'entraînements, hier, à partir de 18h au Centre technique national de Sidi Moussa avant leur déplacement pour Tunis. L'objectif de ce match est de préparer les Verts pour les prochains matchs qualificatifs à la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais, entre-temps, Belmadi et ses joueurs veulent rester sur cette dynamique des victoires pour battre le record d'invincibilité à l'échelle africaine qui est d'ailleurs actuellement codétenu par les Verts et les Eléphants ivoiriens avec 26 matchs sans défaite. En résumé «historique», il est utile de rappeler qu'invaincue depuis le 18 novembre 2018, et la victoire décrochée à Lomé face au Togo (4-1), en qualifications de la CAN-2019, l'Equipe nationale a traversé, depuis, une période exceptionnelle, remportant au passage le trophée continental en Egypte, en arrivant à égaler le record africain d'invincibilité. Ainsi donc et après les deux victoires à domicile face à la Mauritanie (4-1) et le Mali (1-0), les joueurs de la sélection nationale se trouvent depuis hier à Tunis, pour enchaîner avec une troisième victoire consécutive en ce mois de juin 2021. Belmadi s'est d'ailleurs montré satisfait des deux matchs livrés jusque-là, en déclarant: «Je cherche toujours la victoire. Sur le premier match, il y a eu des nouveaux qui m'ont montré que je peux compter sur eux. Quant à ce deuxième match face au Mali, on a réussi à résoudre les problèmes que l'adversaire nous a posés. C'est un motif de satisfaction», s'est réjoui le coach des Verts. Après avoir saisi l'occasion des deux premières rencontres de préparation contre la Mauritanie et le Mali, pour une revue d'effectif, en donnant du temps de jeu à certains éléments, pour qui il s'agit de leur première apparition, à l'image du défenseur central du RKC Waalwijk (Div.1/ Belgique) Ahmed Touba, le sélectionneur des Verts, Belmadi, devrait donc aligner demain soir son «Onze» idéal. Ainsi, il faudrait donc s'attendre à ce que le coach des Verts aligne, demain soir, son équipe type, avec, notamment le retour sur le côté droit de Youcef Atal et du milieu offensif Sofiane Feghouli, ménagés face au Mali. Les Verts seront donc au complet face aux Tunisiens dont le sélectionneur, Mondher Kebaïer ne pourrait compter sur les services de ses deux joueurs «expérimentés» Youssef Msakni et Ferjani Sassi qui se sont blessés lors du dernier match amical de leur sélection. En effet, sous la direction de Kebaïer, la Tunisie s'est difficilement imposée samedi, à Tunis face à la RD Congo (1-0), pour leur premier match amical, en attendant d'affronter l'Algérie demain, puis le Mali le 15 juin en cours. «Nous jouons chaque rencontre pour gagner et avancer dans le classement FIFA», a confié récemment le coach de la Tunisie, avant d'ajouter:

«Nous avons comme objectif d'entrer dans le Top 20 du classement mondial. Nous savons que ce sera une rencontre difficile contre une équipe respectable, avec de bons joueurs, qui a réalisé de grands résultats ces derniers temps.»

«Mais nous sommes aussi sur une bonne dynamique. Nous sommes prêts pour cette rencontre. On essaye d'imposer une domination sur le terrain à chaque fois qu'on joue à Radès, on impose notre style quel que soit l'adversaire», a-t-il conclu. Quant au sélectionneur des Verts, Belmadi, il a indiqué: «Je connais cette équipe de Tunisie, ils savent qu'on la connaît. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, avec des joueurs habitués à l'Afrique et qui savent gérer les matchs. Ces rendez-vous amicaux sont loin d'être sans enjeu pour moi, puisqu'ils seront déterminants pour le prochain classement de la FIFA. Notre objectif est de préserver notre position dans le Top 5 continental, pour pouvoir disputer un éventuel match (retour) des barrages du Mondial 2022 chez nous.»