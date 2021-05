La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé dans un communiqué, rendu public sur son site officiel, qu'une réunion a eu lieu au siège de l'instance fédérale pour mettre au point les deux prochains matchs amicaux de la sélection algérienne face à la Mauritanie et au Mali. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi et le nouveau président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, ont convenu d'organiser ces matchs amicaux suite à la décision prise par la commission d'urgence de la CAF, en concertation avec la FIFA, de reporter le début du 2e tour éliminatoire en raison de la pandémie de

Covid-19. C'est ainsi que les trois matchs amicaux ont été programmés comme suite: le premier match aura lieu le 3 juin face à la Mauritanie au stade de Blida, le second est prévu sur la même pelouse le 6 juin devant le Mali et le troisième et dernier aura lieu en déplacement programmé pour le 11 juin, en Tunisie. Ainsi, la FAF a annoncé: «Dans le cadre des préparatifs organisationnels des deux rencontres amicales de l'Equipe nationale face respectivement à la Mauritanie (le 3 juin) et le Mali (le 6 juin) au stade Mustapha-Tchaker de Blida, la FAF a organisé, mardi 25 mai 2021, une réunion de coordination en présence de plusieurs parties prenantes.» La même source ajoute:

«Cette réunion qui a été animée par Abdelhafid Fergani, officier de sécurité pour les tournois et compétitions de la CAF, a vu la présence de Abdelghani Nekkache, directeur de l'administration générale de la FAF, et des représentants et partenaires de la fédération, à savoir: la Gendarmerie nationale, représentée par le commandant Sofiane Kouar, la direction générale de la Sûreté nationale par Mourad Berhail, Abdelghani Abdi et Ali Rabhi; la direction générale de la Protection civile, représentée par le capitaine Nadjib Benlamani; la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Blida, représentée par son directeur Saïd Hoggas; l'OPOW Mustapha Tchaker, représenté par son directeur, Kamel Nasri.

L'ENTV représentée par Leïla Benferhat et Redouane Hadj Ahmed et enfin la direction de la communication de la FAF, par Hanane Ouagueni. «Lors de cette rencontre, Fergani a présenté l'ensemble des recommandations et procédures mises en place par la FIFA et la CAF dans le cadre de l'organisation des matchs qui se déroulent à huis clos avec l'objectif de limiter la propagation de la pandémie de Covid-19, notamment les questions relatives au protocole sanitaire, aux aspects organisationnels et juridiques», a conclu la FAF dans son communiqué sur le sujet. À rappeler également que ces matchs amicaux contre la Mauritanie, le Mali et la Tunisie, s'inscrivent dans le programme de préparation des Verts pour le 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022, dont le coup d'envoi a été reporté de juin à septembre prochain. Les cham-pions d'Afrique débuteront à domicile face à Djibouti, avant de se déplacer à Ouagadougou pour défier le Burkina Faso. Le Niger est l'autre pensionnaire de la poule A. L'Algérie disputera les quatre derniers matchs des éliminatoires en octobre et novembre prochains. Les deux derniers matchs amicaux de l'Equipe nationale avaient été disputés en octobre 2020. Le premier s'était déroulé face au Nigeria en Autriche (1-0), alors que le second s'est joué aux Pays-Bas face au Mexique (2-2). Invaincue depuis 24 matchs de suite, l'Algérie, logée dans le groupe A, débutera la campagne éliminatoire de la Coupe du monde 2022, en septembre, en recevant d'abord Djibouti, avant de se déplacer pour défier le Burkina Faso.

Le Niger est l'autre pensionnaire de cette poule. Les champions d'Afrique disputeront les quatre derniers matchs des éliminatoires en octobre et novembre prochains. Les barrages sont, quant à eux, programmés en mars 2022. Avant de disputer éventuellement les barrages, l'Algérie défendra d'abord son titre continental au Cameroun lors de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021, reportée à 2022 (9 janvier-6 février). À rappeler également enfin que les premières et deuxièmes journées des éliminatoires africaines du Mondial-2022, qui devaient se dérouler en juin prochain, ont été reportées au mois de septembre en raison «de la pandémie de Covid-19». Sur ce cas, la Commission d'urgence de la Confédération africaine de football (CAF) a écrit sur son site Internet: «La prise en compte des défis que représente la gestion de la pandémie de Covid-19, et le souci de garantir des conditions de jeu optimales pour toutes les équipes participantes, sont à l'origine de ce report», a justifié la même source, alors que mardi, plusieurs médias avaient rapporté qu'un éventuel report serait dû aux «nombreux stades qui ne sont pas homologués». Selon la même source, les rencontres des éliminatoires se tiendront désormais durant les fenêtres internationales de septembre, octobre et novembre 2021, ainsi que mars 2022.

«La CAF réévalue ses process et protocoles afin d'améliorer la mise en oeuvre des contrôles liés à la Covid-19, notamment les tests d'avant-match qui ont fait controverse au cours des précédentes fenêtres», a rappelé l'instance dirigée par le Sud-Africain Patrice Motsepe. Elle a indiqué que tous les détails relatifs au calendrier actualisé des matchs seront communiqués «ultérieurement».