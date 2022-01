Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a retrouvé l'ensemble de ses joueurs pour la 1ère fois, depuis le début de la préparation des Verts, entamée le 27 décembre 2021 à Doha, lors de la séance d'entraînement de jeudi dernier à Douala (Cameroun), avant celle d'hier, alors que les dernières retouches seront effectuées, ce samedi.

Ceci, afin de très bien préparer leur 2e match de leur groupe «E» de la CAN-2021, contre la Guinée équatoriale, demain à 20h. D'ailleurs, Belmadi animera, aujourd'hui, une conférence de presse où il fera le point de la situation des Verts, jusque-là et ce, à la veille du 2e match des siens. Avant d'aborder ce 2e match, Belmadi a réuni ses joueurs pour leur parler et leur remonter le moral après le semi- échec «surprise» contre la Sierra Leone (0-0), qu'il faut vite oublier, disait-il.

Il est surtout revenu sur les erreurs commises, tout en leur prodiguant des conseils. Ainsi et sauf impondérable de dernière minute, les 28 joueurs convoqués par le staff technique national devraient également être présents, aujourd'hui, pour effectuer les dernières retouches. Hier encore, le coach national a disposé de tous ses joueurs pour une séance bien pleine et riche en activités, malgré un manque d'éclairage, puisqu'il s'agit également de la 2e séance en nocturne. Les Verts ont travaillé très sérieusement leurs gammes, notamment la partie technico-tactique, avant que Belmadi ne siffle la fin de l'entraînement à 20h10.

Le coach national et ses collaborateurs devraient concocter plusieurs variantes, dont la principale qu'ils ont choisie pour le match de demain dans la perspective de prendre une très sérieuse option de qualification, bien avant la dernière journée de ce groupe, face à la coriace et principale rivale des Verts, la Côte d'Ivoire. En tout cas, et avec l'esprit combatif et surtout celui de «gagneur» que Belmadi ne cesse d'inculquer à ses joueurs, et compte tenu d'une «revanche», que les fans des Verts attendent de Slimani et ses compatriotes, nul doute que les joueurs sauront comment satisfaire cet espoir des supporters de revoir les Verts gagner ses matchs, confirmant, son statut de champions d'Afrique en titre. Et justement, ce «titre» fait que tous les adversaires des Verts veulent gagner, face à cette sélection imbattable depuis 25 rencontres. Et si certains estiment que sur le papier, certes, les Verts sont supérieurs à leurs adversaires du groupe, le sélectionneur national ne cesse d'avertir que lui et ses joueurs ne sous-estiment aucune sélection, quelle qu'elle soit et quel que soit son niveau. «Nous respectons toutes les sélections», ne cesse de rabâcher Djamel Belmadi, depuis très longtemps, lui, qui ambitionne même, non seulement, de se qualifier au Mondial en fin d'année actuelle au Qatar, mais surtout aller le plus loin possible dans cette compétition mondiale. Mais, pour le moment, place à la compétition continentale où les Verts doivent confirmer leur statut de champions d'Afrique.