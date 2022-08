La sélection algérienne de tennis seniors «messieurs» a assuré son maintien au groupe 3 (Zone Afrique) de la Coupe Davis, édition 2022, à l'issue de sa victoire contre le Mozambique (2-0), au tennis club de Bachdjarah (Alger), à l'occasion de la clôture du tournoi, samedi dernier. Après avoir terminé au troisième rang de la poule B, avec une seule victoire contre le Kenya (2-0), et deux défaites respectivement face aux Maroc (3-0) et la Namibie (2-1), les Verts ont validé leur ticket de maintien contre le Mozambique (2-0).

Les Algériens ont assuré la victoire après les deux succès en simple de Toufik Sahtali (6-0, 6-1) et Samir Hamza-Reguig (6-0, 6-0) contre respectivement Jossefa Simao Elias et Rafael Hercilio. «Le match du double n'a pas eu lieu car dans les rencontres de classement il n'est pas obligatoire contrairement en rencontres de poules. Aucun forfait ne sera déclaré et l'Algérie sort gagnante 2-0», a indiqué le juge arbitre Kenyan Partick Kamuhia.

Avec ce résultat, le Mozambique est officiellement relégué en groupe 4 (zone Afrique) en 2023. «Notre victoire est logique. J'avoue que ce n'était pas l'objectif principal car on s'est fixé le but de jouer les play-offs mais malheureusement ça s'est joué lors des doubles décisifs. Il s'agit de ma première participation en Coupe Davis, c'est une expérience pour nous d'autant que nous composons une jeune équipe», a déclaré, Toufik Sahtali. Pour sa part, Samir Hamza-Reguig s'est dit «satisfait» de la victoire qui a permis à l'Algérie d'assurer son maintien. «Cette victoire nous a permis de nous maintenir en groupe 3.

Certes, on voulait se hisser au groupe 2 mais la mission était difficile. Nous sommes une équipe jeune et nous continuerons à travailler pour atteindre notre objectif dès l'année prochaine. Je vais reprendre mon circuit professionnel en participant à l'avenir à d'autres tournois ITF Pro», a expliqué le natif d'Oran.

Le Kenya est la deuxième nation reléguée après sa défaite devant le Bénin (2-0) lors du match de maintien. La première place est revenue au Maroc qui a dominé la Côte d'Ivoire (2-0). Les deux nations ont validé leurs tickets pour les play-offs du Groupe 2 (Zone Europe-Afrique) en 2022, après avoir remporté les premières places de leurs poules respectives. Le troisième et dernier ticket des play-offs, a été remporté dans la douleur par le Zimbabwe aux dépens de la Namibie (2-1).