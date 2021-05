La Fédération algérienne de football (FAF), a publié, jeudi dernier, un «plan média» pour le prochain stage des Verts qui débutera, officiellement, lundi prochain au Centre national technique (CNT) de Sidi Moussa (Alger) dans la perspective de préparer les trois prochains matchs amicaux de la sélection algérienne, championnat d'Afrique en titre. «En prévision de la prochaine date FIFA (du 31 mai au 15 juin 2021) et des rencontres amicales de la sélection nationale face respectivement à la Mauritanie (le 3 juin à Blida), le Mali (le 6 juin à Blida) et la Tunisie (le 11 juin à Tunis), la direction de la communication de la Fédération algérienne de football, en concertation avec le staff technique, a mis en place un plan à l'adresse des médias pour la couverture de ces événements», a indiqué la FAF sur son site officiel. Celle-ci a également rappelé que « le stage de l'Equipe nationale débutera le lundi 31 mai au Centre technique national (CTN)», avant d'ajouter que «la liste des joueurs retenus par le sélectionneur national, dont certains ont commencé à regagner le lieu de regroupement, sera rendue publique en temps opportun». Et justement à propos des joueurs, cinq parmi les convoqués, dont le nombre n'a pas encore été précisé, sont à pied d'oeuvre au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, depuis la semaine dernière. Ainsi, les cinq premiers joueurs à avoir rejoint le stage des Verts sont Adlène Guedioura (Al Gharafa SC-Qatar), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), Youcef Belaïli (QatarSC), Djamel Benlamri (O. Lyon/ France), Ramy Bensebaïni (Borussia Mönchengladbach), ainsi que le gardien de but de l'Olympique Médéa (Ligue 1/Algérie) Abderrahmane Medjadel. Ce dernier enregistre, d'ailleurs, son baptême du feu avec les Verts sous la houlette du coach Djamel Belmadi. Et aux dernières nouvelles, il y a un troisième jeune gardien qui devrait être présent avec les Verts pour les trois matchs amicaux. Il s'agit du gardien de but du CA Batna, Oussama Mellala. Avec trois jeunes gardiens et Teddy Boulhendi (OGC Nice), Belmadi semble prôner d'abord la concurrence pour tirer le meilleur de chacun d'eux et ensuite préparer la relève puisque les trois gardiens ont entre 32 et 35 ans. Et à ce propos, il est utile de noter, au passage, que les gardiens de but «titulaires» M'bolhi et Doukha sont concernés par les matchs de leurs clubs jusqu'au 30 mai en cours. Donc le groupe sera au complet, lundi prochain, à l'exception de l'ailier droit de Manchester City (Premier League anglaise) Riyad Mahrez, concerné par la finale de la Ligue des Champions, ce samedi à 20h face à Chelsea à Porto (Portugal), et qui rejoindra ses coéquipiers tardivement. Il pourrait même être ménagé lors du premier test amical face à la Mauritanie, une manière de bénéficier de quelques jours de repos, comme l'a si bien indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. Sélectionneur national, Djamel Belmadi, qui se trouve depuis jeudi à Alger avec son staff, animera une conférence de presse, mardi prochain, à Sidi Moussa, une occasion pour aborder les prochains rendez-vous des Verts et le choix des joueurs convoqués.