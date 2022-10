L'Équipe nationale algérienne de football affrontera son homologue suédoise, en match amical, samedi 19 novembre prochain, à l'Eleda Stadium de Malmo (20h30, algériennes), a annoncé la Fédération algérienne (FAF), hier, dans un communiqué publié sur son site officiel. «Dans le cadre de la prochaine date FIFA, soit du 14 au 20 novembre 2022, les Verts affronteront en amical la Suède à Malmo le 19 du même mois à l'Eleda Stadium (20h30)», a indiqué la FAF. 25e au dernier classement de la FIFA, publié le 6 octobre, la Suède a échoué à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde au Qatar (20 novembre- 18 décembre), au même titre que l'Algérie. Outre l'Algérie, la Suède affrontera le Mexique, mercredi 16 novembre au stade de Gérone en Espagne. «Le Mexique se prépare pour le Mondial au Qatar, et l'Algérie est l'une des nations les plus fortes d'Afrique. Ce seront donc deux bons matchs pour nous. Ce sera aussi mon premier match international à Malmo, ça devrait être amusant», a indiqué le capitaine de la Suède Janne Anderson, au site officiel de la Fédération suédoise. L'Algérie avait rencontré la Suède à quatre reprises par le passé. La dernière opposition entre les deux équipes remonte à 1990. Le match s'est joué à Alger et s'est terminé sur un score de parité (1-1). La liste des joueurs suédois convoqués pour ces deux matchs amicaux sera publiée le 8 novembre. Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre) restent sur deux victoires en amical: face à la Guinée (1-0) et au Nigeria (2-1), en matchs disputés respectivement les 23 et 27 septembre dernier au stade olympique Miloud-Hadefi d'Oran.