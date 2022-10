L'équipe algérienne de handball «seniors messieurs» poursuit son stage de préparation, entamé le 15 octobre, à Alger, en vue de sa participation au Championnat du monde prévu du 11 au 29 janvier 2023 en Pologne et Suède. 17 joueurs dont deux exerçant à l'étranger prennent part à ce regroupement (15 - 22 octobre) sous la conduite du coach national Rabah Gherbi.

Il s'agit de Messaoud Berkous (Club Istres / France) et Mokhtar Kouri (Al-Kadissia / Arabie saoudite). La sélection algérienne de handball (messieurs) entamera le 28e Championnat du monde 2023 en affrontant la Serbie, vendredi 13 janvier, à la salle Spodek à Katowice (Pologne), dans le cadre de la 1ère journée du tour préliminaire (Gr.E).

Le Sept national enchaînera en défiant le Qatar, champion d'Asie, dimanche 15 janvier à la même enceinte, avant de conclure le tour préliminaire face à l'Allemagne, mardi 17 janvier toujours à la salle Spodek.

L'Algérie a validé son billet pour le Mondial, en battant la Guinée (27-26), en match de classement pour la 5e place de la coupe d'Afrique des nations CAN-2022, qui a vu la consécration de l'Égypte, large vainqueur en finale face au Cap-Vert (35-27). Pour rappel, l'Afrique sera représentée aux Mondial 2023 par cinq équipes: l'Égypte, le Cap-Vert, le Maroc, la Tunisie, et l'Algérie. Trente-Deux nations ont été versées dans huit groupes: Groupe A (Espagne, Monténégro, Chili, Iran), Groupe B (France, Pologne, Arabie saoudite, Slovénie), Groupe C (Suède, Brésil, Cap Vert, Uruguay), Groupe D (Islande, Portugal, Hongrie, Corée du Sud), Groupe E (Allemagne, Qatar, Serbie, Algérie), Groupe F (Norvège, Macédoine du Nord, Argentine, Pays-Bas), Groupe G (Égypte, Croatie, Maroc, Etats-Unis), Groupe H (Danemark, Belgique, Bahreïn, Tunisie).

Les trois premiers pays de chaque groupe passeront au deuxième tour (tour principal) qui regroupera 24 équipes. Ces dernières seront versées dans quatre groupes de six nations. Les premiers et deuxièmes de chaque groupe passeront aux quarts de finale.

Liste des joueurs convoqués

MC Alger: Reda Arib, Zine-Eddine Bouhada, Yacine Djedid, Abdeldjalil

Zennadi.

HBC El-Biar: Rayan Abrouss, Rabah Rassim Medahi, Merouane Hammad.

US Blida: Salim Mzaza.

ES Aïn Touta: Nidham Baha Eddine Djeghaba.

JSE Skikda: Rafik Bounab, Oussama Djema'a.

CR Bordj Bou Arréridj: Mohamed Merouane Bouziane, Nedhal Eddine Blida.

Club sportif de Constantine: Rami Sidi Aïssa.

MC Bordj Bou Arréridj: Mohamed Chehr-Eddine Hachemi.

Club Istres (France): Messaoud Berkous

Al-Kadissia (Arabie saoudite): Mokhtar Kouri.