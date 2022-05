La sélection algérienne des U23, drivée par Noureddine Ould Ali, a clôturé son stage d'une semaine, mercredi dernier, à Alger, qui a été ponctué par deux matchs amicaux contre la sélection palestinienne, avant de rejoindre la ville française de Toulon, hier, dans la perspective de participer à la 48e édition du Tournoi Maurice Revello (ex-Tournoi de Toulon), programmé du 29 mai au 12 juin en France. Les Olympiens algériens préparent aussi les éliminatoires de la CAN de la catégorie prévues en septembre prochain. Ainsi les Algériens ont rencontré leurs homologues palestiniens dimanche 22 mai dans un match qu'ils ont gagné (3-1) sur la pelouse du stade du 5-Juillet 1962. Par la suite, ils ont disputé un second match amical, mercredi dernier, qu'ils ont également gagné face au même adversaire (2-0). Lors du premier match, les buts des Verts ont été marqués par Naït Salem, Boutebal et Boulbina et ce, devant peu de monde présent dans les gradins du stade olympique, malgré la décision prise par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour un accès gratuit, sans conditions sanitaires. À l'issue de la seconde partie, le sélectionneur algérien, Oulad Ali, a déclaré: «Ces deux matchs m'ont permis de voir les joueurs nouveaux ainsi que l'état de fore des anciens.» Et d'ajouter: «Nous allons à Toulon où on essayera d'être à la hauteur.» Quant au coach de la Palestine, Abou Djazer, il a déclaré: «Le but de ces deux matchs est de voir les joueurs pour former une équipe palestinienne solide. On a une meilleure idée des joueurs qui ont joué sur un rythme élevé devant une très bonne sélection algérienne. Nous n'avons, certes, pas gagné, mais nous gardons beaucoup de choses positives.» Ces tests ont permis à Ould Ali, ancien sélectionneur, faut-il le rappeler, de la Palestine, de dégager une partie des joueurs qui prendront part à la 48e édition du Tournoi Maurice Revello. Le staff technique algérien a finalisé la liste de ses joueurs qui se sont déplacés à Toulon, avant d'entamer les qualifications de la CAN-2023, dont le premier tour se jouera du 19 au 27 septembre prochain. La phase finale se jouera du 2 au 26 novembre 2023, dans un pays qui reste à déterminer. Il faut savoir aussi que ce tournoi est qualificatif aux Jeux olympiques (JO-2024) de Paris. À rappeler que lors de ce tournoi de Toulon, les Verts évolueront dans le groupe C en compagnie de la Colombie, du Japon, et des Comores.