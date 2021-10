La sélection algérienne de football se trouve à pied d'oeuvre à Niamey, la capitale nigérienne, depuis hier, dans la perspective de disputer, demain à 17h, son match retour contre la sélection locale, pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, prévue au Qatar.

Si, sur le plan du résultat technique du match aller (6-1), en faveur des champions d'Afrique en titre, drivés par Djamel Belmadi, on relève la différence de niveau entre les 2 sélections, sans minimiser de la valeur du football nigérien, ce match retour s'annonce bien difficile pour les Verts. Ceci pour 2 raisons, au moins.

La 1ère est que les joueurs du coach français, Jean-Michel Cavalli, veulent, évidemment, prendre leur revanche sur les Verts et la seconde repose sur le fait que le climat qui sévit, actuellement, en cette période à Niamey, risque de perturber les joueurs algériens, dont la plupart évoluent en Europe.

Un climat bien différent du Sahel africain. Ceci dit, Mahrez et ses coéquipiers doivent donc faire avec et essayer de s'acclimater. Le staff technique a programmé 2 séances d'entraînement, dont la dernière, aujourd'hui,à la veille du match, sur la pelouse du stade Général Seyni Kountché où se déroulera la partie, demain, comme le prévoit la réglementation de la CAF et de la FIFA. Bien que ce match retour porte le cachet d'une «éventuelle revanche» des Nigériens, les Verts sont habitués à ce genre de pression et nul doute que Bounedjah, Slimani et les autres coéquipiers en sélection savent très bien ce qui les attend et ne doutent point d'un autre bon résultat à Niamey. Ceci, tout d'abord pour que l'invincibilité des Verts se poursuive et surtout pour assurer la qualification au match barrage.

Après la victoire des Verts face au Niger et celle du Burkina Faso face à Djibouti par 4 buts, l'Algérie et le Burkina partagent la 1ère place avec un léger avantage pour les Verts au goal-average.

Donc au vu de ces résultats, l'Algérie et le Burkina Faso restent en tête avec 7 points chacun, devant le Niger (3 pts), alors que le Djibouti est lanterne rouge avec 0 point. Lors de la 4e journée, le Burkina Faso accueillera le Djibouti, aujourd'hui, à Marrakech (17h), sachant que seul le 1er du groupe se qualifiera au match-barrage. Pour l'heure, Belmadi et ses staffs sont concentrés sur les dernières retouches de la préparation du rendez-vous d'aujourd'hui. Aucun des Algériens n'envisage un faux pas des champions d'Afrique en terre nigérienne, bien que Cavalli et ses joueurs affichent une très grande volonté et une très grande détermination à battre les Verts et ainsi, réaliser la surprise de mettre fin à l'invincibilité de Slimani et ses compatriotes.

Sur le plan de l'effectif, Belmadi possède bien des solutions et pas une seule, pour gagner ce match et, ainsi, faire perdurer cette invincibilité et surtout s'approcher encore plus d'une qualification dans ce groupe «A».