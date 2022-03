Dans son dernier plan médias établi par le staff technique de la sélection nationale algérienne de football, dirigé par Djamel Belmadi, les Verts ont débuté, hier, leur stage précompétitif à Malabo en Guinée équatoriale, pour préparer leur match aller des qualifications des matchs de barrage de la Coupe du monde 2022 contre la sélection nationale camerounaise le 25 du mois en cours à Douala.

En effet, les joueurs algériens éliront domicile à Malabo, et plus précisément au somptueux complexe touristique de Sipopo depuis l'après-midi d'hier pour y effectuer dès leur arrivée un léger galop d'entraînement, loin des objectifs des caméras, avant le début du travail sérieux le lendemain soit mardi. Sur le plan pratique, les Verts auront en tout et pour tout 3 jours de préparation réelle sur le plan physique et tactique avant de rencontrer vendredi à partir de 18h, le Cameroun, au stade Jopama de Douala.

Apparemment, le sélectionneur national ne dérogerait pas à ses principes de préparation des matchs à gros enjeux, dont cette double confrontation contre les Camerounais et ce match aller prévu, vendredi prochain. Il y aurait donc bien une causerie au milieu de ses joueurs à qui il rappelle ce qu'il attend d'eux et notamment de la détermination et surtout la volonté de ne penser qu'à la victoire dans ce premier match qui s'annonce important avant celui décisif du 29 du mois en cours au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

Il y aurait donc une séance d'échauffement ludique, suivie d'un deux touches de balle et trois joueurs au milieu. Puis ce serait donc l'attaque du jeu de conservation en présence de tous les joueurs disponibles. Et puis, bien évidemment ce sera place à la mise en place tactique et au travail des positions offensives, mais également défensives. Un atelier de courses de vitesse et de saut, pour faire garder aux joueurs leur souplesse et leur tonicité. Et lors de ce stage précompétitif à Malabo en Guinée équatoriale, Belmadi et son staff se doivent de travailler en particulier l'efficacité qui, inexplicablement, fait défaut aux Verts en cette année 2022. En témoigne cette dernière CAN qui a été disputée au Cameroun où Riyad Mahrez et tous ses coéquipiers avaient quitté la compétition prématurément au stade du premier tour. Au passage, il est tout aussi important de signaler que cela ne voudrait pas dire que le staff technique négligerait les autres compartiments. Encore faut-il rappeler que la ligne défensive des Verts n'a pas été à la hauteur lors de la CAN et des rectificatifs doivent être effectués, surtout avec le retour des «anciens» joueurs, expérimentés et donc aptes à mieux s'appliquer surtout qu'il s'agit d'un match contre une redoutable équipe camerounaise qui a terminé 3e lors de la dernière CAN justement, sur cette même pelouse du stade Jopama de Douala où va se dérouler la rencontre de vendredi prochain et que la majorité des Verts connaissent bien.