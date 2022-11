Les joueuses de l'Équipe nationale de handball, aborderont la 25e coupe d'Afrique des nations CAN-2022 à Dakar au Sénégal (9-19 novembre) avec l'intention de «faire bonne figure et atteindre les demi-finales», en dépit du «manque de préparation», a indiqué le sélectionneur national Rabah Graïchi. «La compétition ne sera pas du tout facile. L'objectif reste le même: atteindre le dernier carré pour pouvoir se qualifier au prochain Mondial 2023. Les joueuses sont décidées à puiser dans leurs ressources pour réaliser un bon tournoi», a affirmé à l'APS le coach national. Logée dans le groupe A, l'Algérie évoluera lors de la CAN-2022 en compagnie de l'Angola, tenante du titre et plusieurs fois championne d'Afrique, de la RD Congo et du Cap Vert. L'équipe nationale entamera le tournoi ce jeudi face à l'Angola (18h00), avant d'affronter la RD Congo (dimanche 13 novembre), puis le Cap Vert (lundi 14 novembre). L'équipe nationale féminine signe ainsi son retour sur le plan continental, après avoir déclaré forfait lors de la précédente édition disputée en 2021 à Yaoundé (Came roun). Au cours de leur préparation pour ce rendez-vous continental, les coéquipières de Sabrina Zazaï (ES Besançon féminin/ France) ont eu à travailler avec deux entraîneurs en quelques jours seulement. Élue à la tête de l'instance fédérale, Karima Taleb avait désigné dans un premier temps, Ryad Oulmane, mais cette décision est devenue caduque, suite à la décision de la Fédération internationale (IHF) d'invalider les dernières élections de la FAHB, ce qui explique le retour de Graïchi à son poste. « Les joueuses ont été fortement perturbées par le changement du staff technique, mais elles ont fini par replonger rapidement dans le travail et amorcer la dernière ligne droite de la préparation. Je suis revenu à mon poste par devoir, j'ai repris mon boulot le plus normalement du monde», a-t-il ajouté. Et d'enchaîner: «Nous aurions pu avoir une meilleure préparation, mais ça n'a pas été le cas. Il y a eu des stages qui ont été malheureusement annulés, chose qui ne nous a pas arrangé.» Le Sept national s'est contenté d'un seul stage à l'étranger, effectué du 4 au 8 novembre à Tunis, avec au menu deux matchs amicaux disputés et perdu face à l'équipe locale: 25-17 et 23-21. Désigné à la tête de l'Équipe nationale en juillet 2019, Graïchi va connaître

son troisième tournoi majeur avec les joue uses algériennes.