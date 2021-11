La sélection algérienne féminine de football s'est imposée devant son homologue tunisienne sur le score de 4 à 2, (mi-temps: 3-0), dimanche à Tunis, en match amical préparatoire, en prévision du dernier tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations CAN-2022, prévue au Maroc. Les buts de l'Algérie ont été inscrits par Belkacemi Lydia (38e), Cilai Koué (40e), Muller Taleb Laura (42e) et Adjabi Ikram (78e). C'est la seconde victoire des Algériennes devant les Tunisiennes après celle acquise jeudi par (1-0) Pour cette double confrontation amicale, la sélectionneuse, Radia Fertoul, a convoqué 24 joueuses, dont 13 évoluant à l'étranger. Pour rappel, l'Algérie défiera l'Afrique du Sud, vice-championne d'Afrique en titre, lors du 2e et dernier tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations CAN-2022, prévu les 14 et 23 février 2022. De son côté, la Tunisie affrontera la Guinée équatoriale. L'Algérie avait dominé au 1er tour des éliminatoires le Soudan, en s'imposant lors du match aller disputé à Alger sur le score fleuve de 14 à 0, alors que le match retour prévu à Khartoum avait été annulé à cause de la situation politique au Soudan. Outre le Maroc (pays organisateur), 11 pays issus du second tour prendront part à la phase finale de la CAN-2022 (2 - 23 juillet 2022). Les demi-finalistes de la CAN-2022 se qualifieront pour la phase finale du Mondial-2023 organisé simultanément en Australie et Nouvelle-Zélande, auxquels pourraient s'ajouter deux pays africains issus des barrages.